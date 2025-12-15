¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡ÛÃæÅç¹§Ê¿¤Ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¡¼¥µ¡¼¾Þ¡×¤ò¼øÍ¿¡¡¡ÖÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡×
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥êÁ°¸¡¤Î15Æü¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¥Þ¡¼¥¯2¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇG1¶¥Áö¡¢¥°¥é¥ó¥Ç5ÂÐ¾Ý¤ÎSG¶¥Áö¤ÇÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤òµó¤²¤¿¥ì¡¼¥µ¡¼¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¡¼¥µ¡¼¾Þ¡×¤Î¼øÍ¿¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤ÏÃæÅç¹§Ê¿¡Ê46¡áÊ¡°æ¡Ë¡£Ç§Äê¾Ú½â¤È¥é¥Ú¥ë¥Ô¥ó¡¢Éû¾Þ¤È¤·¤ÆJTB¥®¥Õ¥È·ô¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¥±¡¼¥¹¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡11·î¤ÎÉÍÌ¾¸ÐG1¼þÇ¯¤ÇÍ¥½Ð4Ãå¤ËÆþ¤ê¡¢»Ë¾å14¿ÍÌÜ¤ÎÃ£À®¤Ë¡¢ÃæÅç¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¡¢»×¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÁö¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì±þ¡¢ÌÜÉ¸¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¤È¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ê¸ª½ñ¤¬¡Ë½Å¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤¬¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»þÀÞ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£