お笑いトリオ「青色1号」が15日、東京・イイノホールで行われた太田プロの芸人によるお笑いライブ「月笑」の年間チャンピオン決定戦で優勝した。昨年に続く2連覇で、賞金50万円を手にした。年間2位としてセミファイナルでさすらいラビーを下し、ファイナルでは年間1位のライオンロックを撃破した。ネタを作るカミムラ（35）は「お金が必要だったので賞金をもらえて良かったです」と喜びを語った。

今年は初のキングオブコント決勝進出で4位。決勝前日には仮屋そうめん（34）が結婚を発表するなど、大きな変化のあった1年だった。仮屋の妻は中野に劇場を新設。賞金は劇場の照明改善に使われるという。仮屋は「これでフリッカーがつかない照明に変わります」と安堵（あんど）した。榎本淳（33）は芸人4人のルームシェアで使っている洗濯機の買い替えに賞金を使うと明かした。

来年の目標を問われると榎本は「キングオブコントを勝って、太田プロ初の賞レースのチャンピオンになりたい」と力強く宣言。カミムラも「優勝して賞金で社長とご飯に行きたい」と青写真を描いた。MCを務めた「アルコ＆ピース」の酒井健太（42）からは「榎本が要になってくる」と念を押された。