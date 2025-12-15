ナンバープレートでかっこいいと思う「新潟県の地名」ランキング！ 2位「新潟」、1位は？ 【2025年調査】
移動が活発になるこの季節、長距離ドライブや帰省で高速道路を走る機会が増えます。さまざまなナンバープレートを見るたびに、その土地の個性を表す地名の魅力に気付かされることもあるでしょう。
その中から、ナンバープレートでかっこいいと思う「新潟県の地名」ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年12月5〜7日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に、「かっこいいと思うナンバープレートに関するアンケート」を実施しました。
【3位までの全ランキング結果を見る】
2位：新潟／92票2位は「新潟」でした。新潟ナンバーは、新潟市に所在する新潟運輸支局の管轄区域で交付され、新潟県の北東部から中部にかけての広い地域で使用されています。新潟市は新潟県の県庁所在地であり、日本海側最大の政令指定都市。信濃川の河口に位置し、古くから港町として栄えてきました。「新潟」という地名には、新しい潟（水辺）を意味する語源から、水の都としての美しさや、北陸・東北地方への玄関口としての力強さを感じさせるのかもしれません。
回答者からは「県庁所在地で知名度が高く、シンプルで洗練された印象。都会的でスタイリッシュな雰囲気があります！」（20代男性／福井県）、「県の名前そのものが良いとおもったから」（40代女性／鹿児島県）、「デザインがあるのにするとトキの絵が入っていてカッコいいからです」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：上越／137票堂々の1位に輝いたのは「上越」でした。上越ナンバーは、上越市、妙高市、糸魚川市を含む新潟県の南西部（上越地方）で交付されています。この地名は、かつての越後国を上越・中越・下越の3つに分けたうちの1つ、「越後の上」に由来します。歴史的な格式や雪国として知られる地域の力強さ、雄大な自然を連想させ、「かっこいい」という印象につながっていると考えられます。上越市には、戦国武将・上杉謙信ゆかりの春日山城跡など歴史的な名所も豊富です。
回答者からは「昔ながらの地名で貫禄があるから」（10代男性／大阪府）、「戦国武将上杉謙信ゆかりの地でもあり、呼び方がかっこいいです」（50代女性／広島県）、「絵柄入りナンバープレートがカッコいい」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)