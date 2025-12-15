¡ÖÁ´Ê¸Æ±°Õ¡×Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¢ÁÆÉÊvs¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¤ÇÏÃÂê¤Î¡ØTHE W¡Ù¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Öº£Ç¯¤ÎTHE WÍ¥¾¡¤ÏÁÆÉÊ¡×
Íî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯¤µ¤ó¤Ï12·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£13ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W 2025¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅê¹Æ¡ÛÎ©Àî»Ö¤é¤¯¡¢¡ØTHE W¡Ù¤Ë¸ÀµÚ
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁ´Ê¸Æ±°Õ¡×¡ÖÁÆÉÊ¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¥×¥í¡×¡Öº£Ç¯¤ÎTHE WÍ¥¾¡¤ÏÁÆÉÊ¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡×¡Ö¥¨¥ë¥Õ¤ÎÊÖ¤·¤¬¥Í¥¿¤è¤êÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹w¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëThe W¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ä°ÊÍè¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤·¤¿¿Í¤«¤é¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö·Ý¿Ívs·Ý¿Í¤ÏÈþ¤·¤¤¡×»Ö¤é¤¯¤µ¤ó¤Ï¡ÖTHE W¤ÎÁÆÉÊ¤Î¿³ºº¡£»ä¤Ï¹¥¤¤À¡£¿³ºº°÷¤â¿¿·õ¾¡Éé¡£¤¿¤À¡¢°ì¿Í¤À¤±¤À¤ÈÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Ë¸ÀµÚ¡£¤Þ¤¿¡Ö¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¤ÎÊÖ¤·¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÈÖÁÈÆâ¤ÇÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Î¿³ºº¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Õ¤Î¹ÓÀî¤µ¤ó¤â¾Î»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤È¤Ï¥Ò¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ëÁÆÉÊ¤¬¤É¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤éÂº·É¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤é¤ì¤ë¤«¡×¡Ö·Ý¿Ívs·Ý¿Í¤ÏÈþ¤·¤¤¡×¤È¤â¡£ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÆÉÊ¤µ¤ó¤È¹ÓÀî¤µ¤ó¤ÎÂÐÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ö¤é¤¯¤µ¤ó¤Ï¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¹ÓÀî¤µ¤ó¡ÖÁÆÉÊ¤µ¤ó¡¢¤¢¤¿¤·¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤ÏÆ±Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÁÆÉÊ Official Channel¡×¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡ØTHE W¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¿³ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ë¥Õ¤â¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¨¥ë¥Õ¤Î¥®¥ã¥ëJAPAN¡×¤Ë¡ØTHEW2025ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¹ÓÀî¤µ¤ó¤¬¡ÖÁÆÉÊ¤µ¤ó¡¢¤¢¤¿¤·¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤êÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢»ëÄ°¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
