俳優のムロツヨシ（49）が13日放送のTOKYO FM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）に出演。共演女優を絶賛する場面があった。

この日はムロが佐藤二朗とW主演を務め、福田雄一氏がメガホンを取る19日公開のコメディ映画「新解釈・幕末伝」についてトーク。広瀬が「私のガチ姉が…」と振ると、「福田作品10作目？いや20作目？っていうとてつもないホーム感でやられるんですよ、のびのびと。ほんとに水が合うんでしょうね」と福田作品に初出演で、自身の妻役で共演する広瀬アリスの撮影中の様子を振り返った。

アリスが全身タイツ姿で撮影をしたシーンもあったといい「身体のラインも出てしまうじゃないですか。そんなの意も介さず堂々と歩いて待ち構えてましたから。“ああ、ムロさんおはようございます”みたいな」と肝っ玉ぶりも証言。

「芝居ももう。1回やって、まだできそうだから、あえてのもう1回。1回目で成立してるけど、これ1回でできるならもう1回できんじゃねえかって、やったらさらに上乗せ」と大絶賛。「福田さん大喜び、佐藤二朗とムロツヨシは“こいつは凄い”って」と続け「言い過ぎではなくって、今回の主演、広瀬アリスです」と太鼓判を押した。