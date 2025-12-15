俳優の小芝風花さん（28）が、自身のカレンダーの発売記念イベントに登場。小芝家流の年末年始の過ごし方を明かしました。

カレンダーでは、“咲き誇る瞬間の花”が持つ6つのイメージを表現していて、『花』というテーマは小芝さんが提案したといいます。

小芝さんは「めくる度に華やかでワクワクするようなカレンダーにしたいというのがあって、お花は種類も色もとりどりで見るだけで癒やされるので、めくる楽しみを作れるカレンダーにしたいなと思って（テーマを）お花にしました」と話しました。

また、もうすぐ年末ということで“年末年始の過ごし方”について聞かれると、毎年恒例となっていることがあるといい「我が家は毎年31日に“しゃぶしゃぶ”と“カニしゃぶしゃぶ”を2個作るというのを毎年恒例にしようと約束をしていて、今年も家族でそれを食べるのと、日付が変わった瞬間にちゃんと氏神さまにお参りに行くというのが恒例行事であるので、今年もそうします。ゆっくりします。もう出ない！ほとんど家から」と笑顔を見せました。

（12月15日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）