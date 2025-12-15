＜美意識が高い夫…ムカッ＞髪ボサボサは「バカ息子のせい！」夫を叱責してくれた義母【第4話まんが】
私はミハル。夫のトモヤと半年前に生まれた娘のチエリと暮らしています。トモヤは毎日の肌の手入れやワークアウトなど、いわゆる自分磨きが大好きです。私は美容院に行くどころか、ゆっくりお風呂に入ることすらできないのに……。そんなある日、遠方に住む義両親が訪ねてきました。義父が私を見て「髪がボサボサだし、かなり疲れて見える」と言うと、トモヤは「育休中だから身だしなみに手を抜いている」と笑い飛ばしました。すると義母が……。
「人様の外見に口を出すもんじゃないの」義母に怒られて、義父はタジタジです。さらに義母はトモヤのことを睨みつけました。「もしミハルさんが疲れているなら、それはトモヤのせいよ！」トモヤは義母の厳しい言葉に驚いています。
義母の力強く優しい言葉が、私の心に深く響きます。私がずっと抱えていたモヤモヤを、まるで義母が代弁してくれたようです。「自分の苦しみを理解してくれている人がいる」というだけで、こんなにも救われるんだと感じました。
相変わらず身ぎれいにしているトモヤと、ボサボサの髪で疲れきっている私を見て、おそらく義母はすべてを察したのでしょう。
私が疲れているのはトモヤのせいだと指摘し、「トモヤは自分のことばっかり」と叱りつけてくれました。
私は誰にも頼れないなか、トモヤの自分磨きのために犠牲になっているような気がして孤独感に襲われていました。
そんななか義母が私の苦しみを理解してくれて、心から救われた気持ちになったのです。
ホッとすると同時に思わず涙腺が緩んだのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
「人様の外見に口を出すもんじゃないの」義母に怒られて、義父はタジタジです。さらに義母はトモヤのことを睨みつけました。「もしミハルさんが疲れているなら、それはトモヤのせいよ！」トモヤは義母の厳しい言葉に驚いています。
義母の力強く優しい言葉が、私の心に深く響きます。私がずっと抱えていたモヤモヤを、まるで義母が代弁してくれたようです。「自分の苦しみを理解してくれている人がいる」というだけで、こんなにも救われるんだと感じました。
相変わらず身ぎれいにしているトモヤと、ボサボサの髪で疲れきっている私を見て、おそらく義母はすべてを察したのでしょう。
私が疲れているのはトモヤのせいだと指摘し、「トモヤは自分のことばっかり」と叱りつけてくれました。
私は誰にも頼れないなか、トモヤの自分磨きのために犠牲になっているような気がして孤独感に襲われていました。
そんななか義母が私の苦しみを理解してくれて、心から救われた気持ちになったのです。
ホッとすると同時に思わず涙腺が緩んだのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子