²áµîºÇÂ¿¤Î9¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿ÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¡¢¸µ»ÔµÄ¤Î¿·¿Í¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¸©Ï¢¤¬¿äÁ¦¤·¤¿¿ùËÜ·ûÌé»á¡Ê43¡Ë¤¬¡¢¸µ»ÔÄ¹¤Ç¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¿äÁ¦¤Î¾®ÌîÃ£Ìé»á¤é¤òÇË¤ê¡¢½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÈ¿¥Àï¤òÅ¸³«¤·¤Ê¤¬¤é¤âÉ¼¤ò¸Ç¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ä¡¢º£¸å¤Î¹ñÀ¯¡¦¸©ÆâÁªµó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¡À¯Âç³ØÂç³Ø±¡¤ÎÇòÄ»¹À¶µ¼ø¤È¤È¤â¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌîÅÞ¤Ï¼«¿®¡ÖÍ¿ÅÞ¤Ë¾¡¤Æ¤¿¡×ÃÏÊýÀ¯¼£¤È¹ñÀ¯¤Î»ö¾ð¤ËÐªÎ¥¤â =ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»ÔÄ¹Áª¡ÚÀìÌç²È²òÀâ②¡Û
»Ù»ýÀ¯ÅÞÊÌ¤ÎÅêÉ¼Àè¤Ç¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Àï¤ÎÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¾®Ìî»á¤ò¿äÁ¦¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÁØ¤Î¤¦¤Á¡¢¾®Ìî»á¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤Î¤ÏÌó6³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®Ìî»á¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡ÊÅÞÁíºÛ¡Ë¤«¤é¡Ö°Ù½ñ¤¡Ê¤¿¤á¤¬¤¡Ë¡×¤¬ÆÏ¤¯¤Ê¤É¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¹ñÀ¯Í¿ÅÞ¤È¤·¤Æ°ÛÎã¤Î¥Æ¥³Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¿ùËÜ»á¤ò¿äÁ¦¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î»Ù»ýÁØ¤Ï¡¢Ìó75%¤¬¿ùËÜ»á¤ËÅêÉ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¸©Ï¢¤ÎÅÄÃæ·ò²ñÄ¹¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤Áªµó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤ÁÈ´¤±¤¿¡£Í¿ÅÞ¸õÊä¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤È¤·¤Æ¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼¡¤Î¸©ÆâÁªµó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãË¡À¯Âç³ØÂç³Ø±¡ ÇòÄ»¹À¶µ¼ø¡äQ. ÁÈ¿¥Àï¤òÅ¸³«¤·¤¿¾®Ìî¤µ¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼«Ì±É¼¤Ç¤¤¤¦¤È¸Ç¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍ×°ø¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¡ÖÅìÉô¤ËÆÃÄ§Åª¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ËÅì»Ô¤â¤½¤¦¤Çº£²ó¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬¤â¤È¤â¤ÈÊ¬Îö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁÈ¿¥É¼¤ò¸Ç¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤â¹Í¤¨Êý¤¬°ã¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¸©Ï¢²ñÄ¹¡ÖÅÞ¸õÊä¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤ÏÌîÅÞ¤È¤·¤Æ¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×
¡ãË¡À¯Âç³ØÂç³Ø±¡ ÇòÄ»¹À¶µ¼ø¡äQ. º£¸å¤Î±Æ¶Á¤Ï¡© ¡Ö½Ð¸ý¡ÊÄ´ºº¡Ë¤ò¸«¤Æ¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÍ¿ÌîÅÞÂÐ·è¡Ù¤È¤¤¤¦¿§ºÌ¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£²óÌîÅÞ¤¬¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÌäÂê¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Î¹â»Ô¤µ¤ó¡¢º£Èó¾ï¤ËÀ¯¸¢»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬É¬¤º¤·¤â¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÊÃÏÊý¡ËÁªµó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
ÇòÄ»¶µ¼ø¤Ï¡¢ÃÏÊýÀ¯¼£¤È¹ñÀ¯¤Î»ö¾ð¤ËÐªÎ¥¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£