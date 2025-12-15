「今日好き」チェンマイ編最終回 女子3人から思い寄せられたモテ男子の答えは【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2025/12/15】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。チェンマイ編」（毎週月曜21時〜）が、12月15日の放送をもって完結。参加する男女10人の恋の結末が明らかになった。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、タイのチェンマイが舞台となっている。
前回の「チュンチョン編」から森本陸斗（高校1年生／埼玉県）、「ハロン編」「夏休み編2025」から倉澤俊（高校2年生／茨城県）、「ニュージーランド編」から木村斗一（高校1年生／東京都）、「夏休み編2025」から谷村優真（高校2年生／北海道）と表すみれ（高校1年生／大阪府）が継続参加。ほかにも雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）の公式読者モデル・Popteenメイトの島津凛々華（高校3年生／福井県）、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」セミファイナリストの陣野奏汰（高校3年生／神奈川県）、「男子高生ミスターコン2024」に参加していた岩本舜平（高校3年生／神奈川県）などフレッシュなメンバーが揃った。
とういは、ことね（大森心音／高校1年）との最後の2ショットで、最後まですみれとりりかとの間で迷っていることを告白。ことねも前向きにエールを送った。
そんなとういは、すみれとの2ショットで「まだ迷ってるけどすみれちゃんが一番気になってる」とストレートに告白。最後に2人で一緒に鐘を鳴らし、ロマンティックにデートを終えた。
たまき（今井環希／高校1年）はりくと（森本陸斗／高校1年）と最後の2ショットに。たまきからの思いに応えるように、りくとからの思いも大きくなっていると言葉に。ゆまとしゅんは最後の2ショットで思いを伝え合い、ゆまからも「告白行くね」と変わらぬ思いを伝えた。
女子からの告白となった今回。たまきからりくとへの告白では、りくとは「まだ自分の中でたまきちゃんのことを好きになることができなくて、たまきちゃんの初めての彼氏にはなれない」と誠実な思い吐露。その後のインタビューでりくとは、「もう一度あやかちゃんに会いたいです」と「チョンチュン編」にともに参加していたあやか（伊藤彩華／高校2年）への変わらぬ感情を率直にこぼした。
そして、とういにはすみれとりりかが2人で告白。まず、とういは「すみれちゃんへの思いが強いので気持ちに応えることはできません」と感謝の言葉とともに返事。すみれに対しては、すみれへの思いが大きかったとしつつも、最後まで思いが固まりきらなかったことを踏まえて「その状態ですみれちゃんと付き合うのは良くないと思うしすみれちゃんの彼氏としてはふさわしくないと思いました」と切なく言葉にした。
最後には、ゆまが「しゅんくん大好きー！付き合ってください！」と明るく告白し、「しゅんくん、言って！」と促されたしゅんが「お願いします！」と叫び返し、見事カップル成立。こうして「チェンマイ編」では1組のカップルが成立。新シーズンは1月5日よりスタートする。（modelpress編集部）
