12月22日放送「CDTV」クリスマス年間ランキングFes.全出演者＆歌唱曲発表【一覧】
【モデルプレス＝2025/12/15】TBSにて、12月22日6時より4時間にわたって放送される『CDTVライブ！ライブ！クリスマス年間ランキングFes.』の全出演アーティストと歌唱曲が発表された。
「CDTVライブ！ライブ！」では、3週にわたって“3大Fes.”を放送しており、第1弾として、15日放送では豪華アーティストが“この季節に聴きたい珠玉のラブソング”を続々披露する「クリスマス LOVE SONG Fes.」を開催。22日の放送では、第2弾として「クリスマス年間ランキングFes.」を放送する。2025年の音楽シーンを総決算する、2025年の音楽シーンを彩った豪華アーティストが集結し、ヒット曲連続のライブパフォーマンス。さらに、こどもから大人まで愛されるディズニーメドレーで人気アーティスト同士の夢のコラボレーションも実現。一夜限りのステージが満載の4時間スペシャルとなっている。
そして、3大Fes.の締めくくりを飾るのは、12月31日放送の「年越しカウントダウンFes.」。よる11時45分から翌朝5時まで、豪華アーティストのライブとともに盛大に新年を迎える、恒例の年越しスペシャルの放送を予定している。（modelpress編集部）
アイナ・ジ・エンド「革命道中 ｰ On The Way」
Ado「エルフ」
＝LOVE「とくべチュ、して 」「ラブソングに襲われる」
Aぇ! group「Chameleon」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」
CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
King ＆ Prince「What We Got 〜奇跡はきみと〜」
Creepy Nuts「オトノケ」「二度寝」
櫻坂46「UDAGAWA GENERATION」
シェネル「Golden」
SixTONES「BOYZ」「Stargaze」「バリア」
Snow Man「SERIOUS」「TRUE LOVE」「カリスマックス」
Da-iCE「ノンフィクションズ」
timelesz「Rock this Party」
超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）「超最強」
超特急「NINE LIVES」
なにわ男子「アシンメトリー」
Number_i「GOD_i」
乃木坂46「Same numbers」
back number「ブルーアンバー」「幕が上がる」
HANA「Burning Flower」「BAD LOVE」「ROSE」
BE:FIRST「空」
日向坂46「お願いバッハ！」
FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」
Hey! Say! JUMP「encore」
Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」「breakfast」「ダーリン」
M!LK「好きすぎて滅！」
【ディズニーメドレー】
CHIKA（HANA）×NAOKO（HANA）「レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜」
MANATO（BE:FIRST）×KOHARU（HANA）「輝く未来」
花村想太（Da-iCE）×仲川瑠夏（FRUITS ZIPPER）「美女と野獣」
大野雄大（Da-iCE）×宮野静（CANDY TUNE）「ホール・ニュー・ワールド」
（※50音順）
