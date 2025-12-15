整形の経過赤裸々発信が話題のキャバ嬢・うた、最も効果的だった肌施術はリジュラン 美容課金で変化した自己肯定感「自分がどう思うかが大事」【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2025/12/15】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者の「うた」にインタビューを実施し、スキンケアルーティーンや効果があった肌施術について語ってもらった。
抜群のスタイルと洗練されたビジュアルで注目を集めるうた。Instagramでは整形事情やダウンタイムの経過なども赤裸々に公開しており、飾らない姿も人気の秘訣だ。
そんなうたは『チャンス学校チェンジ科』などメディアにも出演。8月には「KANSAI COLLECTION」への出演も果たし、活躍の幅を広げている。
― 普段のスキンケアで欠かせない1軍アイテムを教えてください。
うた：LANCOME（※「O」はサーカムフレックス付き）の美容液は特にずっと欠かせなくて、いろいろな美容液を使ったのですが、LANCOMEが1番良かったです。他にも、普段使いにはDERMA LASERの金、肌がザラつき出したときにはZO SKINのスクラブがおすすめです。出勤前と寝る前のスキンケアは変えているときと変えていないときがあって、絶対使うお気に入りのもの以外は適当に選んでいます（笑）。
― スキンケアルーティンも知りたいです！
うた：導入美容液、化粧水、パック、クリームの順番で使っています。日中は絶対に日焼け止めを塗ってから外に出ることも気をつけています。
― キャストのお仕事は生活が不規則になりがちだと思いますが、美しい肌を保つために普段の生活で意識していることはありますか？
うた：最近はお昼の時間帯にジムに行くようにしています。仕事から帰ってくるのが遅い日もあるのですが、ジムのためにお昼には必ず起きることで生活を整えています。朝にジムに行くこともあるので、そのときはもっと早く起きます！やっぱり日を浴びて生活した方が良いなと思います（笑）。
― 肌治療は行っていますか？
うた：最近はルビーフラクショナルにハマっています。普通のレーザーだと薄いシミに反応していなかったのですが、ルビーフラクショナルだと効くので続けています。あと、1年に1回、自分の肌にあった施術をしてくれる韓国の皮膚科に行っていて。1回20〜30万円かかるのでそんなに頻繁には通えないのですが、42種類くらいレーザーの種類があって、すごく良いんです。
― 年に1回のご褒美美容ですね！
うた：そうなんです！
― 1番良かった施術を教えてください。
うた：肌がふっくらするリジュランです。リジュランも含めて、肌治療全部痛すぎる（笑）！私は整形より肌治療の方が痛いと思うんです。整形は麻酔で寝ている間に終わるので痛みがないのですが、肌治療は表面麻酔で痛みをダイレクトに感じます。涙が出るくらい痛くても「この痛みに耐えたら綺麗になる」と思って乗り切っています（笑）。
― 毎月の肌にかける美容代はいくらですか？
うた：平均したら5〜10万円くらいな気がします。お金をかけるようになって、自分に自信が持てるようになりました。人にどう見られるかというより、自分がどう思うかが大事だなと思います。
― 2025年のベストコスメを教えてください。
うた：今年もやっぱりLANCOMEの美容液とZO SKINのスクラブ推しです！
― 美意識が高いうたさん。唇もすごくぷるぷるで可愛いです！リップにこだわりはありますか？
うた：逆に唇が分厚いことがコンプレックスかも。でもDiorのリップグロスでぷるぷるにしています。
― 最後にご自身が考える可愛さの秘訣を教えてください。
うた：「可愛くなりたい」と思い続けることです。マインドがやっぱり大事かなと思います。
― ありがとうございました！
不規則な生活になりがちなキャストという職業でありながら、うたさんの美しさは徹底した自己管理と自己投資の賜物だと感じた。「お昼にの時間帯にジムに行く」という規則正しい生活を心がけ、効果の高い美容施術にも積極的に投資する姿勢には、美に対するプロ意識が強く現れている。
毎月の美容費用は5〜10万円と語ってくれたが、これは単なる出費ではなく自分自身が自信を持てるようになるための投資であり、彼女の原動力となってる。美の秘訣を尋ねた際の「『可愛くなりたい』と思い続けること」という言葉には、現状に満足せず、常に高みを目指し続ける彼女の強いマインドが凝縮されており、多くの読者にポジティブな影響を与えるに違いない。（modelpress編集部）
