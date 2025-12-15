¡Úµð¿Í¡Û¿åÌîÍº¿ÎËÜÉôÄ¹¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¾¾±º·ÄÅÍ³ÍÆÀ¤Î¥ï¥±¡Ö£±£²µåÃÄ¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¡×
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¿·²ÃÆþ¤·¤¿µð¿Í¡¦¾¾±º·ÄÅÍÅê¼ê¤¬£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¿ÈÄ¹£±£¸£·¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£±£°£°¥¥í¤ÎÂç·¿¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ÇÄ¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï£±£µ£µ¥¥í¡£Íèµ¨¤¬¹âÂ´£µÇ¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿¿åÌîÍº¿Î¡¦ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÂçºå¶Í°þ»þÂå¤«¤é¥¢¥Þ¥¹¥«¥¦¥È¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£²ó¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»ØÌ¾¤Ç¤¤ÆÈó¾ï¤Ë´î¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÅö»þ¤Ï¡Ë¾ÍèÀ¤Î¤¢¤ëÅê¼ê¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤¤¤¦Âç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÂçÂ´£±Ç¯ÌÜ¤ÇÍè¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤òÂ¾µåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ïº£Ç¯¤Ç£´²óÌÜ¡££±£²µåÃÄ»öÁ°»ØÌ¾¤Ç¤Ï¡¢³ÆµåÃÄºÇÄã£²Áª¼ê°Ê¾å½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡Ö»ØÌ¾¥ê¥¹¥È¡×¤ÎÃæ¤«¤éµð¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯É¼¤ò½¸¤á¡¢£±ÈÖÌÜ¤Î»ØÌ¾¸¢¤òÆÀ¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¿åÌîËÜÉôÄ¹¤Ï³ÍÆÀ¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£²ó£±£²µåÃÄ¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤¤Î°ìÈÖ¤Ç¤¦¤Á¤Î¥×¥íÊÔÀ®¤¬Á´°÷°ìÃ×¤Ç¡Ø¾¾±ºÁª¼ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤â¤½¤ì¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¡£¤¦¤Á¤Îº¸Åê¼ê¤ÏÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºòÇ¯¡¢Æ±À©ÅÙ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤ÏÅÐÈÄ¿ô¤ä¥Û¡¼¥ë¥É¿ô¤Ê¤É¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¡£¡ÖÀèÈ¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¡¢¤½¤ì¤Ï¸½¾ì¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç²¿¤È¤«£±·³¤ÎÏÈ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅÐÈÄµ¡²ñ¤ò¼«Ê¬¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Æ¡Ê¤Û¤·¤¤¡Ë¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤â¡¢Í¿¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç£±·³¤ÎÏÈ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Îº£º¢¡Ø¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥×¥íÄÌ»»£¶ÅÐÈÄ¤Ç£°¾¡¤Î£²£²ºÐ¤Î¡ÈÂç²½¤±¡É¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£