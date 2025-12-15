¤ª¤³¤á·ô¤Î·ÐÈñÎ¨25¡ó¡©Êª²Á¹âÂÐºö¡Ö3000±ß¡×ÇÛ¤ë¤Ê¤é¾¦ÉÊ·ô¡©¸½¶âµëÉÕ¡©¼«¼£ÂÎÆÈ¼«»Ù±ç¤Î¥³¥¹¥È¤È¡ÈÉÔ¸øÊ¿¡É¤ÎÊÉ¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¤ª¤³¤á·ô¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆÈ¼«¤Î»Ù±çºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛºÇÂç1Ëü2000±ß¤ªÆÀ¤â ³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ç¿Ê¤à¥Ç¥¸¥¿¥ë¾¦ÉÊ·ô
¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×ÃÍ²¼¤² ·ÐÈñ¤Ï2²¯±ßÄ¶
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
À¯ÉÜ¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤ë½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï1¿Í3000±ßÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¶â¤òÇÛ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Ë»È¤¦¤Î¤«¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤È¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
¿ä¾©¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¡ÖÅÅ»Ò¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¡Ö¾¦ÉÊ·ô¡×¡Ö¿åÆ»ÎÁ¶â¤Î¸ºÌÈ¡×¡Ö³Ø¹»µë¿©Èñ»Ù±ç¡×¡Ö¸½¶âµëÉÕ¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂæÅì¶è¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Ë¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍ½»»µ¬ÌÏ¤ÏÌó9.5²¯±ß¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é·ÐÈñ¤òº¹¤·°ú¤¯¤È¡¢¼Â¼Á¤Î»Ù±çµ¬ÌÏ¤ÏÌó7.1²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ÐÈñ¤È¤·¤Æ¡¢Ìó2.4²¯±ß¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ÐÈñÎ¨¤Ç¹Í¤¨¤ë¤ÈÌó25%¤Ç¤¹¡£
¡Ú·ÐÈñ Ìó2.4²¯±ß¡Û
¡¦»öÌ³·ÐÈñ¡ÊÍ¹ÊØÂå¤Ê¤É¡Ë Ìó1.4²¯±ß
¡¦È¯¹Ô¸µ¤Ë1Ëç60±ß¡Ê500±ß¢ª440±ß¡Ë Ìó1²¯±ß
Í¹ÊØÂå¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ë¤â¤Î¤¬Ìó1.4²¯±ß¡£È¯¹Ô¸µ¤Ë1Ëç60±ßÊ¬¡ÊÌó1²¯±ß¡Ë¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬Íø±×Í¶Æ³¤Ç¤Ï¡×¡Ö·ÐÈñÎ¨¤â¹â¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤³¤á·ô¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç500±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢440±ßÊ¬¤Ë¸ò´¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£·ÐÈñÎ¨¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤ò²¼¤²¤ëÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢JAÁ´ÇÀ¤¬480±ßÂæ¡¢Á´ÊÆÈÎ¤¬477±ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢·ÐÈñ¤¬Ìó2.1²¯±ß¡¢·ÐÈñÎ¨¤Ç¹Í¤¨¤ë¤ÈÌó22%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ï¤êÍ¹ÊØÂå¤Ê¤É¤Î»öÌ³·ÐÈñ¤¬Ìó1.4²¯±ß¡£JAÁ´ÇÀ¤Î¾ì¹ç¤ÏÈ¯¹Ô¸µ¤Ë1Ëç40±ßÊ¬¡Ê500±ß¢ª480±ß¡Ë¤Î·ÐÈñ¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìó6700Ëü±ß¤¬JAÁ´ÇÀ¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤â°Â¤¯¤Ê¤¤·ÐÈñ ÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡Ä
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÂÎ©¶è¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾¦ÉÊ·ô¤Ç¤¹¡£
Paypay¤Ç4000±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ·ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢5200±ßÊ¬¤¬»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç10¸ý¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢4Ëü±ßÊ¬¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢»È¤¨¤ë¤Î¤¬5Ëü2000±ßÊ¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1Ëü2000±ß¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¾¦ÉÊ·ô¤Î·ÐÈñÎ¨¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ©¶è¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¾¦ÉÊ·ô¤ÎÍ½»»µ¬ÌÏ¤ÏÌó14.2²¯±ß¤Ç¤·¤¿¡£·ÐÈñ¤òº¹¤·°ú¤¯¤È¡¢¼Â¼Á¤Î»Ù±çµ¬ÌÏ¤¬Ìó12²¯±ß¤Ç¤¹¡£
·ÐÈñ¤È¤·¤ÆÌó2.2²¯±ß¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ÐÈñÎ¨¤ÏÌó16%¤Ç¤·¤¿¡£
ÆâÌõ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥µ¥Ý¡¼¥ÈÁë¸ýÀßÃÖ¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÂ¿¿ô¤¬PayPayÍøÍÑ¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤³¤á·ô¤ÏÌµÂÌ¤À¡×¤ÈÂç¤¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Î·ÐÈñ¤¬Ìó22%¤Ç¡¢°ìÊý¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤Î·ÐÈñÎ¨¤ÏÌó16%¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤â·ë¹½¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎ©¶è¤Ç¤Ï¡¢»æ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎ¾Êý¤Ç¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢7·î¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¾¦ÉÊ·ô¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤¤Êý¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»æ¤Î¾¦ÉÊ·ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÍ½»»µ¬ÌÏ¤¬Ìó1.3²¯±ß¡¢·ÐÈñ¤¬6100Ëü±ß¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ã±½ã·×»»¤Ç¤Ï¡¢·ÐÈñÎ¨¤¬Ìó47%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÆ³Æþ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤Î¿·µ¬³«Âó¤Ê¤É¤â¹ç¤ï¤»¤Æ6100Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·ÐÈñÎ¨¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÆ¬¤ò¤Ò¤Í¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤òÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥í¥ë¥É¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥á¥¤¤µ¤ó:
¼«¼£ÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë´ë¶È¡¢ÂÎ©¶è¤ÎÎã¤Ç¤ÏPayPay¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì±´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·×»»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ï¸ò¾Ä¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼Ò²ñÅª¤ËPayPay¤ÎÀëÅÁ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¾¯¤·´Ô¸µ¤·¤Æ¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢»æ¤À¤í¤¦¤¬¡¢°ìÄê¤Î¼ê¿ôÎÁ¤Ï¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Ä¹´ü¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤âÅê»ñ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Þ¤¿»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿ôÇ¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÊ§¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Àè¤Û¤É¤ÎÂÎ©¶è¤ÎÎã¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ºÇ½é¤ËºÇÂç10¸ýÇã¤¨¤ë¿Í¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤È¤ÎÉÔ¸øÊ¿´¶¤Ï¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
¤¢¤ÈPayPay¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼«¼£ÂÎ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÃÎ·Ã¤Î¹Ê¤êÊý¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸½¶âµëÉÕ¡×Êý¿Ë¤Î¼«¼£ÂÎ¤â ·ÐÈñ¤Ï600±ß?
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¸½¶â¤òµëÉÕ¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿·³ã»Ô¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ç1¿Í3000±ß¤Î¸½¶âµëÉÕ¤ÎÊý¿Ë¤ò¤¿¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö·ÐÈñ¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊÆÇÀ²È¤¬Â¿¤¯¡¢ÊÆ¤¬ÉÔÍ×¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¡¢¤ª¤³¤á·ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¶âµëÉÕ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç10Ëü±ß¤Î¸½¶âµëÉÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î·ÐÈñ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤ÈÌó600±ß¤Ç¤·¤¿¡£·ÐÈñÎ¨¤Ï0.6%¤Ç¤¹¡£
3000±ß¤Î¸½¶âµëÉÕ¤Î¾ì¹ç¤â¡¢·ÐÈñ¤ÏÌó600±ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ÐÈñÎ¨¤Ç¤Ï20%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤³¤á·ô¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¼«¼£ÂÎ¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢ËÜÅö¤ËÆ¬¤¬ÄË¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤É¤³¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢·ÐÈñÎ¨¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
==========
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¥Ï¥í¥ë¥É¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥á¥¤¤µ¤ó
¥×¥í·Ð±Ä¼Ô 1963Ç¯¥ª¥é¥ó¥ÀÀ¸¤Þ¤ì
¸½¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¢¡¼¥¹À½Ìô¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ê¤É