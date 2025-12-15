Ç¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æµ¤²¹¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡¡21Æüº¢¤«¤é¡È10Ç¯¤Ë1ÅÙ¡ÉÄøÅÙ¤Î¹â²¹Í½ÁÛ¡Ô¿·³ã¡Õ
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È12·î21Æüº¢¤«¤éÁ´¹ñÅª¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤¬15Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¿·³ã¸©¤ò´Þ¤àËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ç¤â21Æüº¢¤«¤é29Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
21Æüº¢¤«¤é¤Î5Æü´Ö¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê2.5¡î°Ê¾å¹â¤¯¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¸þ¤³¤¦2½µ´Ö¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤¬¼å¤¯¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àÆü¤â¤¢¤ë¤¿¤áµ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢20Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Í½ÁÛÄÌ¤êµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ç¤ÏÆüÃæ13¡î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢4·î¾å½Üº¢¤Îµ¤²¹¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê²èÁü¡§µ¤¾ÝÄ£¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê¡Ë