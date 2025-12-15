『CDTVライブ！ライブ！』“3大Fes.”第2弾『クリスマス年間ランキングFes.』の出演アーティスト＆歌唱楽曲発表

12月22日18時から放送されるTBS『CDTVライブ！ライブ！』4時間スペシャルの出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

アイナ・ジ・エンド「革命道中 ｰ On The Way」

Ado「エルフ」

＝LOVE「とくべチュ、して 」「ラブソングに襲われる」

Aぇ! group「Chameleon」

CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」

CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」

King & Prince「What We Got ～奇跡はきみと～」

Creepy Nuts「オトノケ」「二度寝」

櫻坂46「UDAGAWA GENERATION」

シェネル「Golden」

SixTONES「BOYZ」「Stargaze」「バリア」

Snow Man「SERIOUS」「TRUE LOVE」「カリスマックス」

Da-iCE「ノンフィクションズ」

timelesz「Rock this Party」

超ときめき♡宣伝部「超最強」

超特急「NINE LIVES」

なにわ男子「アシンメトリー」

Number_i「GOD_i」

乃木坂46「Same numbers」

back number「ブルーアンバー」「幕が上がる」

HANA「Burning Flower」「BAD LOVE」「ROSE」

BE:FIRST「空」

日向坂46「お願いバッハ！」

FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」

Hey! Say! JUMP「encore」

Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」「breakfast」「ダーリン」

M!LK「好きすぎて滅！」

※アーティスト名五十音順

＜ディズニーメドレー＞

CHIKA（HANA）×NAOKO（HANA）「レット・イット・ゴー ～ありのままで～」

MANATO（BE:FIRST）×KOHARU（HANA）「輝く未来」

花村想太（Da-iCE）×仲川瑠夏（FRUITS ZIPPER）「美女と野獣」

大野雄大（Da-iCE）×宮野静（CANDY TUNE）「ホール・ニュー・ワールド」

■ディズニーメドレー一夜限りコラボレーションも実現

現在、『CDTVライブ！ライブ！』では3週にわたって“3大Fes.”を放送しており、12月15日の第1弾は、豪華アーティストが“この季節に聴きたい珠玉のラブソング”を続々披露する『クリスマス LOVE SONG Fes.」』を開催。

そして12月22日の放送では、第2弾として『クリスマス年間ランキングFes.』をオンエア。

2025年の音楽シーンを彩った豪華アーティストが大集結し、今年を彩った人気曲の数々を豪華メドレーやフルサイズで披露、意外な場所からの中継も予定されている。

さらに、子どもから大人まで愛されるディズニーメドレーで人気アーティスト同士の一夜限りの夢のコラボレーションも実現。

この番組でし観られない『クリスマス年間ランキングFes.』をお見逃しなく。

そして、3大Fes.の締めくくりを飾るのは、12月31日放送の『年越しカウントダウンFes.』。23時45分から翌朝5時まで恒例の年越しスペシャルを放送する。豪華アーティストと一緒に最高の2026年を迎えよう。

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

12/22（月）18:00～21:54

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

