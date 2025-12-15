『CDTVライブ！ライブ！』“3大Fes.”第2弾『クリスマス年間ランキングFes.』の出演アーティスト＆歌唱楽曲発表
12月22日18時から放送されるTBS『CDTVライブ！ライブ！』4時間スペシャルの出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。
■出演アーティスト / 歌唱楽曲
アイナ・ジ・エンド「革命道中 ｰ On The Way」
Ado「エルフ」
＝LOVE「とくべチュ、して 」「ラブソングに襲われる」
Aぇ! group「Chameleon」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」
CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
King & Prince「What We Got ～奇跡はきみと～」
Creepy Nuts「オトノケ」「二度寝」
櫻坂46「UDAGAWA GENERATION」
シェネル「Golden」
SixTONES「BOYZ」「Stargaze」「バリア」
Snow Man「SERIOUS」「TRUE LOVE」「カリスマックス」
Da-iCE「ノンフィクションズ」
timelesz「Rock this Party」
超ときめき♡宣伝部「超最強」
超特急「NINE LIVES」
なにわ男子「アシンメトリー」
Number_i「GOD_i」
乃木坂46「Same numbers」
back number「ブルーアンバー」「幕が上がる」
HANA「Burning Flower」「BAD LOVE」「ROSE」
BE:FIRST「空」
日向坂46「お願いバッハ！」
FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」
Hey! Say! JUMP「encore」
Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」「breakfast」「ダーリン」
M!LK「好きすぎて滅！」
※アーティスト名五十音順
＜ディズニーメドレー＞
CHIKA（HANA）×NAOKO（HANA）「レット・イット・ゴー ～ありのままで～」
MANATO（BE:FIRST）×KOHARU（HANA）「輝く未来」
花村想太（Da-iCE）×仲川瑠夏（FRUITS ZIPPER）「美女と野獣」
大野雄大（Da-iCE）×宮野静（CANDY TUNE）「ホール・ニュー・ワールド」
■ディズニーメドレー一夜限りコラボレーションも実現
現在、『CDTVライブ！ライブ！』では3週にわたって“3大Fes.”を放送しており、12月15日の第1弾は、豪華アーティストが“この季節に聴きたい珠玉のラブソング”を続々披露する『クリスマス LOVE SONG Fes.」』を開催。
そして12月22日の放送では、第2弾として『クリスマス年間ランキングFes.』をオンエア。
2025年の音楽シーンを彩った豪華アーティストが大集結し、今年を彩った人気曲の数々を豪華メドレーやフルサイズで披露、意外な場所からの中継も予定されている。
さらに、子どもから大人まで愛されるディズニーメドレーで人気アーティスト同士の一夜限りの夢のコラボレーションも実現。
この番組でし観られない『クリスマス年間ランキングFes.』をお見逃しなく。
そして、3大Fes.の締めくくりを飾るのは、12月31日放送の『年越しカウントダウンFes.』。23時45分から翌朝5時まで恒例の年越しスペシャルを放送する。豪華アーティストと一緒に最高の2026年を迎えよう。
■番組情報
TBS『CDTVライブ！ライブ！』
12/22（月）18:00～21:54
進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）
■関連リンク
『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/