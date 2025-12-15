　15日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比100円高の5万340円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万168.11円に対しては171.89円高。出来高は2171枚となっている。

　TOPIX先物期近は3445ポイントと前日比11ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.53ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50340　　　　　+100　　　　2171
日経225mini 　　　　　　 50340　　　　　+100　　　 46427
TOPIX先物 　　　　　　　　3445　　　　　 +11　　　　4269
JPX日経400先物　　　　　 31105　　　　　 +50　　　　 268
グロース指数先物　　　　　 653　　　　　　+2　　　　 403
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース