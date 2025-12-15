日経225先物：15日22時＝100円高、5万340円
15日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比100円高の5万340円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万168.11円に対しては171.89円高。出来高は2171枚となっている。
TOPIX先物期近は3445ポイントと前日比11ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.53ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50340 +100 2171
日経225mini 50340 +100 46427
TOPIX先物 3445 +11 4269
JPX日経400先物 31105 +50 268
グロース指数先物 653 +2 403
東証REIT指数先物 売買不成立
