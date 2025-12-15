ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤Î7³ä¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¿Æ¶á´¶¡×¡¢ÇØ·Ê¤ËÅì¥¢¥¸¥¢¾ðÀª¤â¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö²áµî¤è¤êº£¡×¡Ö¿Æ¶á´¶¤È¿®Íê¤ÏÊÌ¡×
2025Ç¯12·î13Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦Ãæ±ûÆüÊó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÌó73¡ó¤¬¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¿Æ¶á´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÅì¥¢¥¸¥¢¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤¬Æü´Ú´Ø·¸Å¾´¹¤Î°ì°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ÎÆü´Ú¸òÎ®¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¡¢11·î30Æü¤ËËÌ³¤Æ»¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÆü´Ú¥É¥ê¡¼¥à¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¥²¡¼¥à2025¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¸òÎ®¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢À¤ÏÀ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£ÆüËÜ¤ÎÆâ³ÕÉÜ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö³°¸ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¿Æ¶á´¶¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤¬¡¢18¡Á29ºÐ¤Ç¤Ï72¡¥6¡ó¤ËÃ£¤·¡¢Á´À¤ÂåÊ¿¶Ñ¤Ç¤â56¡¥3¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¼¡¤¤¤Ç¹â¤¤¿ôÃÍ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¡Ê14¡¥7¡ó¡Ë¤ä¥í¥·¥¢¡Ê5¡¥0¡ó¡Ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤âÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤Ï²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢¸¦µæ±¡¤¬25Ç¯6·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ¤ËÎÉ¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤¬63¡¥3¡ó¤ËÃ£¤·¡¢¡ØÎÉ¤¯¤Ê¤¤°õ¾Ý¡Ù¡Ê30¡¥6¡ó¡Ë¤ÎÌó2ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥´¶ÅÙ¤¬ÈÝÄêÅªÉ¾²Á¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä´ºº³«»Ï°ÊÍè½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ëÊ¸²½¸òÎ®¤ä¿ÍÅª±ýÍè¤ÎÁý²Ã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤ÎµÞÂ®¤ÊÂæÆ¬¤Ë¤è¤ëÅì¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÑ²½¤òµó¤²¡¢¡Ö10Ç¯Á°¸å¤ËÃæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤òÈ´¤¤¤ÆÀ¤³¦Âè2°Ì¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢Æü´ÚÁÐÊý¤Î³°¸òÇ§¼±¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤Î¡ÖÆüËÜ¤ÎÁêÂÐÅª¤Ê±Æ¶ÁÎÏÄã²¼¤ÈÃæ¹ñ¤ÎµÞÉâ¾å¤Î´Ö¤Ë´Ú¹ñ¤¬°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂÐÃæ¡¦ÂÐÆü´Ø·¸¤Ï¶¯¤¯Ï¢Æ°¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¡ÖÃæ¹ñÃæ¿´¤ÎÃá½ø¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ï¡¢130Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç¤¤Ê¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤Ë¤â·èÄêÅª¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÆü´Ú´Ø·¸¤ÏÃ±ÆÈ¤ÇÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤ò´Þ¤á¤¿3¥«¹ñ¤Î´Ø·¸¤ÎÃæ¤ÇºÆÊÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶áÇ¯¤ÎÆü´Ú´Ø·¸²þÁ±¤ÎÎ®¤ì¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡¢ÊÆÃæÂÐÎ©¡¢ËÌÄ«Á¯¤È¥í¥·¥¢¤ÎÀÜ¶á¤Ê¤É¡¢µÞÊÑ¤¹¤ë¹ñºÝ¾ðÀª¤È¤â¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡¢23Ç¯°Ê¹ß¤ò¡ØÀïÎ¬¤Î¶¦Í¤È¶¦ÄÌ²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Î»þÂå¡Ù¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¡¢È¾Æ³ÂÎÊ¬Ìî¤Ê¤É¤Ç¤ÎÆü´Ú¶¨ÎÏ¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î´Ø·¸¤Ï¶ÛÄ¥¤ò¶¯¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤è¤ë¡ØÂæÏÑÍ»ö¡Ù¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÂÐÎ©¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜÆâ¤Ç¤Ï¡¢Â¿¹ñ´Ö¶¨ÎÏ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë´Ú¹ñ¤òÁÈ¤ß¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
µ»ö¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢ÍèÇ¯1·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Ãæ·×²è¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÐÆüÎò»ËÌäÂê¤Ç¤Î¶¦Ä´¤òµá¤á¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£Æü´Ú´Ø·¸¤¬²þÁ±´ðÄ´¤Ë¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜÂ¦¤Ï´Ú¹ñ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³°¸òÏ©Àþ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Ãí°Õ¿¼¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¤â¤¦²áµî¤è¤êº£¤ò¸«¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¡ÖÎ¹¹Ô¤äK-POP¤Çµ÷Î¥¤¬°ìµ¤¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¡×¡ÖÀ¯¼£¤ÈÌ±´Ö´¶¾ð¤ÏÊÌ¡£¼ã¼ÔÆ±»Î¤ÏÉáÄÌ¤ËÃç¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖÃæ¹ñ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢Æü´Ú¤¬¶á¤Å¤¯¤Î¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¡×¡ÖÊ¸²½¸òÎ®¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÀ¤ÏÀ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¡¢Îò»ËÌäÂê¤Ï´ÊÃ±¤Ë¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö°Ö°ÂÉØÌäÂê¤ä¡¢ÃÝÅçÌäÂê¤Î»ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤Èº£¸å¤ÎÆü´Ú´Ø·¸¤â¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¡×¡Ö¿Æ¶á´¶¤È¿®Íê¤ÏÊÌÌäÂê¡×¡Ö´Ú¹ñ¤ÏÊÆÃæÆü3¹ñ¤È¤Î³°¸ò¤¬½ÅÍ×¡£ÆüËÜ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¸í¤ì¤Ð¡¢·ë¶ÉÄË¤¤ÌÜ¤ò¸«¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¤ÏÀïÁè¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¶¨ÎÏ¤·¤Æ´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Èõ¸ý¡Ë