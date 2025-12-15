FRUITS ZIPPER¤Î¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¡¦MORE STAR¤¬½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¡¿·¶Ê¤â½é¸ø³«
¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎFRUITS ZIPPER¤äCANDY TUNE¤Î¸åÇÚ¤È¤Ê¤ë9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ØMORE STAR¡Ù¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½éÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
12Æü¡¢13Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢FRUITS ZIPPER¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØKAWAII LAB.¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2Æü´Ö¤Ç¤ª¤è¤½4Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¡Ë
º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¿¶ÑÇ¯Îð17.8ºÐ¤Ç9¿ÍÁÈ¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×¡ØMORE STAR¡Ù¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤ÏÌ¤½Ï¤Ç¡¢Ì¤´°À®¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ø¤â¤Ã¤È¡ÊMORE¡Ë¡ÙÀ®Ä¹¤·¡¢¡Øµ±¤¡¦Æ´¤ì¡ÊSTAR¡Ë¡Ù¤ÎÂ¸ºß¤Ø¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¼«Ê¬¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æµ±¤¯¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ø¤â¤Ã¤È¡¢¥¥é¥Ã¤È¡Ù¤ò½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¶Ê¡Ø¥Ï¥°¡ª¡Ù¤â½é¸ø³«¤·¡¢µ±¤«¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ»³¤³¤Ï¤¯¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¤â¤Ã¤È¥¥é¥Ã¤Èµ±¤¯¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê12·î15ÆüÊüÁ÷¡ØOha!4 NEWS LIVE¡Ù¤è¤ê¡Ë