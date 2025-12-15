フリーアナウンサーの中川安奈（32）が15日、自身のSNSを更新。番組のロケでコロンビアに行ったことを報告した。

「先日、フリーになって初の海外出張の投稿をしましたが…行き先はコロンビアでした」とインスタグラムで明かした中川アナ。タレントの井上咲楽とともにリポーターを務めたといい、「とにかく人生初体験のオンパレード！！あるものを食べてみたり、あれと泳いでみたり、ある所に浸かってみたり、勇気を出してあれをかぶってみたり…体当たりしてきましたよ〜」と振り返った。

父の仕事の関係で、3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに住んでおり、語学堪能な中川アナ。「久しぶりに本場でスペイン語も話せてうれしかった」と喜びもつづった。

「最後は、およそ30時間の移動を終えて空港で撮っていただいたスッピン×度入りメガネの1枚」とすっぴん写真を公開。また、X（旧ツイッター）では「コロンビアの太陽おそるべし。しばらく日焼けの跡がすごかったです」と日焼けショットも披露していた。

フォロワーからは「痛々しい…」「セクシー」「なかなかの日焼け」「スッピンの方が若く見える」「スッピンでも綺麗」などの声が寄せられた。