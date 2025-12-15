レイア姫の娘も着る『スター・ウォーズ』エンドア気分のアウトドア服
帝国軍からの隠密行動にはコレを着よう。
映画やマンガのファンなら、登場人物が身に着けていたアイテムが欲しいもの。それが普段遣いできれば、いつでも一緒でアガりますよね。
映画『スター・ウォーズ』だと、ライトセーバーやブラスター・ピストルもイイけど携帯するにはちょっとなぁ…。
森に溶け込む「エンドア」コレクション
アウトドアウェアのコロンビアが作った、新作シリーズ 「エンドア」コレクションは、エピソード6『ジェダイの帰還』で舞台となった大森林の衛星エンドアのカモフラ衣装がモチーフ。
反乱軍の面々が着ていたあの感じを、私たちも再現できちゃいます。
エンドアは宇宙ばかりの場面から、ガラっと雰囲気が変わって木々と緑しかないような場所。そこに住むイウォーク族がカワイくて、ちょっと癒やされたものです。反乱軍がこの星に降り立ったのは、デス・スターのシールド発生施設の破壊なんですけどね。
コレクション
色の境目がフワっとした迷彩柄は、まさにEP6で見た感じ。そして端々がヒラっとしたポンチョも、レイア姫たち反乱軍が着ていたシルエットですよね。
ハン・ソロのトレンチ・ジャケットやポンチョ、カーゴ・ジャケットやカーゴパンツ、ベストにプルオーバーにキャップなどなど、いずれもコロンビアのテクノロジーで、防水などアウトドア機能も充実しています。
STAR WARS™ | Columbia The Endor™ Collection- コロンビア スポーツウェア ジャパン (@Columbia_Japan) December 11, 2025
新たな特別エディションである「エンドア」コレクションは、反乱軍に着想を得た迷彩柄からイウォークにヒントを得た装飾まで緻密なディテールが施されています。
※日本国内で取り扱いのないアイテムが一部ございます。https://t.co/oVEu61SQ5A pic.twitter.com/lOxOifvFRu
これを着ていれば、いつでもスピーダー・バイクを運転できますね。反乱軍の紋章、銀河ベーシック標準語のオーラベッシュ文字のメッセージといったディティールには、ファンもニッコリです。
STAR WARS™ | Columbia The Endor™ Collection- コロンビア スポーツウェア ジャパン (@Columbia_Japan) December 9, 2025
『スター・ウォーズ』シリーズの出演俳優であるビリー・ラードと彼女の家族が、「エンドア」コレクションのモデルとして登場！
▼詳細はこちらhttps://t.co/oVEu61SQ5A pic.twitter.com/KY3vtGcqXT
レイア姫の娘がモデル
「エンドア」コレクションでモデルを務めるのは、レイア姫を演じたキャリー・フィッシャーの娘ビリー・ラードとそのご家族。
ビリー・ラード自身も『フォースの覚醒』でコニックス中尉として、また『スカイウォーカーの夜明け』では若き日のレイアを演じ、VFXで顔をキャリー・フィッシャーに挿し替えて登場しています。
STAR WARS™ | Columbia The Endor™ Collection- コロンビア スポーツウェア ジャパン (@Columbia_Japan) December 9, 2025
『スター・ウォーズ』シリーズの出演俳優であるビリー・ラードと彼女の家族が、「エンドア」コレクションのモデルとして登場！
▼詳細はこちらhttps://t.co/oVEu61SQ5A pic.twitter.com/rlincLfw5W
癒やしの衛星エンドア
もしもレイア姫がジャバに捕まった時の、奴隷ビキニだと普段着にするには難しい。なのでちょっとしたコスプレ気分にもなる「エンドア」コレクションなら気兼ねなく着られます。
劇中はいろんな惑星が舞台になっていますが、エンドアは自然がいっぱいでイイですよね！ ヤブ・ナブ！（イウォーク語）
Source: YouTube, X via Columbia
Reference: ウーキーペディア