帝国軍からの隠密行動にはコレを着よう。

映画やマンガのファンなら、登場人物が身に着けていたアイテムが欲しいもの。それが普段遣いできれば、いつでも一緒でアガりますよね。

映画『スター・ウォーズ』だと、ライトセーバーやブラスター・ピストルもイイけど携帯するにはちょっとなぁ…。

森に溶け込む「エンドア」コレクション

アウトドアウェアのコロンビアが作った、新作シリーズ 「エンドア」コレクションは、エピソード6『ジェダイの帰還』で舞台となった大森林の衛星エンドアのカモフラ衣装がモチーフ。

反乱軍の面々が着ていたあの感じを、私たちも再現できちゃいます。

エンドアは宇宙ばかりの場面から、ガラっと雰囲気が変わって木々と緑しかないような場所。そこに住むイウォーク族がカワイくて、ちょっと癒やされたものです。反乱軍がこの星に降り立ったのは、デス・スターのシールド発生施設の破壊なんですけどね。

コレクション

色の境目がフワっとした迷彩柄は、まさにEP6で見た感じ。そして端々がヒラっとしたポンチョも、レイア姫たち反乱軍が着ていたシルエットですよね。

ハン・ソロのトレンチ・ジャケットやポンチョ、カーゴ・ジャケットやカーゴパンツ、ベストにプルオーバーにキャップなどなど、いずれもコロンビアのテクノロジーで、防水などアウトドア機能も充実しています。

新たな特別エディションである「エンドア」コレクションは、反乱軍に着想を得た迷彩柄からイウォークにヒントを得た装飾まで緻密なディテールが施されています。



これを着ていれば、いつでもスピーダー・バイクを運転できますね。反乱軍の紋章、銀河ベーシック標準語のオーラベッシュ文字のメッセージといったディティールには、ファンもニッコリです。

『スター・ウォーズ』シリーズの出演俳優であるビリー・ラードと彼女の家族が、「エンドア」コレクションのモデルとして登場！



レイア姫の娘がモデル

「エンドア」コレクションでモデルを務めるのは、レイア姫を演じたキャリー・フィッシャーの娘ビリー・ラードとそのご家族。

ビリー・ラード自身も『フォースの覚醒』でコニックス中尉として、また『スカイウォーカーの夜明け』では若き日のレイアを演じ、VFXで顔をキャリー・フィッシャーに挿し替えて登場しています。

『スター・ウォーズ』シリーズの出演俳優であるビリー・ラードと彼女の家族が、「エンドア」コレクションのモデルとして登場！



癒やしの衛星エンドア

もしもレイア姫がジャバに捕まった時の、奴隷ビキニだと普段着にするには難しい。なのでちょっとしたコスプレ気分にもなる「エンドア」コレクションなら気兼ねなく着られます。

劇中はいろんな惑星が舞台になっていますが、エンドアは自然がいっぱいでイイですよね！ ヤブ・ナブ！（イウォーク語）

