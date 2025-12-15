【ユニクロの濃ブラウン】がおしゃれすぎ！ 冬の即戦力♡「サマ見えアウター」

防寒性だけでなく、コーデの鮮度アップも狙えるアウターが欲しいなら、トレンドカラーであるブラウンがおすすめ。今回は【ユニクロ】から、サマ見えしそうなショートブルゾンとロングコートを紹介するのでぜひ参考にしてみて。落ち着いた雰囲気を放つブラウンのアウターは、大人コーデの即戦力になってくれそうです。

一点投入でカッコよく決まるショート丈ブルゾン

【ユニクロ】「コーティングショートブルゾン」\5,990（税込・セール価格）

ほんのり辛口な光沢感とすっきりとしたシルエットで、カッコよく決まりそうなブルゾン。深みのあるダークブラウンが、上品に冬ムードを盛り上げます。スタンドカラーの内側にはフードが隠れているのもポイント。カジュアルはもちろん、ワンピースやスカートに合わせて甘辛ミックスに仕上げるのもおすすめ。

着心地◎ カジュアルにもきれいめにもマッチするロングコート

【ユニクロ】「パフテックロングコートリラックスフィット」\10,900（税込）

ぷっくりとしたキルティングのロングコート。公式サイトには「軽くて暖かい高機能中綿を使用」とあり、暖かさにも期待できそう。シックなダークブラウンであらゆるカラーに合わせやすく、カジュアルにもきれいめにもマッチするので、この冬出番が多くなるかも。

writer：Emika.M