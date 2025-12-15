「ひと口で幸せ♡」「断トツ1位！」【コストコ】の「新作ベーカリー」が気になる！

【コストコ】のベーカリーコーナーでは、焼きたてパンの香りに包まれた瞬間、手に取ってしまう人も多いはず。今回は、甘い系から惣菜系まで、新作として登場したマニア絶賛のパンをピックアップします。おうち時間をちょっと特別にしてくれるかも。

アーモンドの香ばしさが広がる甘い味わい「アーモンドクロワッサン6個入」

表面にアーモンドフィリングがたっぷりのったクロワッサンです。@costco_hackerさんが「ひと口で幸せ」とメロメロになるほどの味わいのよう！「軽くリベイクすると香りがふわっと広がって、おうちカフェ気分が一気にアップします」とのことなので、ぜひ真似してみて。

「断トツ1位！」と絶賛「明太バゲット2本」

袋を開けた瞬間にふわっと香る明太バターに食欲をそそられそうな新作バゲット。@costco_hackerさんによると「外パリ・中ふわもちで、噛むたびにジュワッと明太子の旨みが染み出すのが最高」とのこと。 アレンジも楽しめて、チーズや海苔をトッピングすればおつまみにも良さそう。@costco_hackerさんが「これまでのバゲット系の中で断トツ1位！」とまで言った名品を、ぜひ試してみて。

バター香る極上ワッフル「ベルギーバターワッフル8個入」

1個でしっかり満足できそうなボリューム感が魅力のベルギーワッフル。@hirokostyle33さんによると「バターを存分に味わえる、贅沢な仕上がり」で「存在感のある砂糖のシャリシャリ食感が、美味しさを、倍増させてくれています」とのこと。コーヒー片手に、ちょっと贅沢なひとときを過ごしてみては？

しっとりカップケーキで癒しの時間を「アールグレイカップケーキ8個入」

アールグレイの香りがふんわり広がるカップケーキは、しっとりと軽やかな食感が魅力。@costco_hackerさんが、クリームは「甘さ控えめ」で、「トッピングのオレンジピール & アーモンドがまたいい仕事するんです」と話していることから、朝食やティータイムに爽やかな風を吹かせてくれそう。上品な香りとともに、ゆったりとカフェ気分を楽しんで。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@costco_hacker様、@hirokostyle33様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里