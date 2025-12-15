µÜÆâÄ£Ä¹´±¤Ë¹õÅÄÉð°ìÏº»á½¢Ç¤¤Ø¡¡À¾Â¼ÂÙÉ§»á¤ÏÂàÇ¤
¡¡µÜÆâÄ£¤ÎÀ¾Â¼ÂÙÉ§Ä¹´±¤¬¶á¤¯ÂàÇ¤¤·¡¢¹õÅÄÉð°ìÏº¼¡Ä¹¤¬¿·Ä¹´±¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬15Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¶á¤¯³ÕµÄ¤ÇÀµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ë¡£À¾Â¼»á¤ÏÂåÂØ¤ï¤ê¸å¤Î2019Ç¯12·î¤Ë½¢Ç¤¤·Ìó6Ç¯´Ö¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤Ê¤É¤Ç¤Î¹Ä¼¼¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï»°½Å¸©½Ð¿È¡£1979Ç¯¤Ë·Ù»¡Ä£¤ËÆþÄ£¤·¡¢²Æì¸©·ÙËÜÉôÄ¹¤ä·Ù»ëÁí´Æ¤òÎòÇ¤¡£Æâ³Õ´íµ¡´ÉÍý´Æ¤ò·Ð¤Æ16Ç¯9·î¤ËµÜÆâÄ£¼¡Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤ÎÂåÂØ¤ï¤ê¤ËÈ¼¤¦°ìÏ¢¤Îµ·¼°¸å¤ËÄ¹´±¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Î¡ÖÎ©¹Ä»Ì¤ÎÎé¡×¤äÄ¹ÃËÍª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÇ¤¤Î¹õÅÄ»á¤ÏÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£82Ç¯¤Ë¼«¼£¾Ê¡Ê¸½ÁíÌ³¾Ê¡Ë¤ËÆþ¾Ê¡£¾ÃËÉÄ£Ä¹´±¤äÁíÌ³»öÌ³¼¡´±¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢23Ç¯12·î¤«¤éµÜÆâÄ£¼¡Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£