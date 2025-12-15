¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÛÇò°æ±Ñ¼£¡¡ÉÔÂàÅ¾¤Î·è°Õ¤Ç»²Àï¡Ö½»Ç·¹¾¤ÏÀäÂÐ¤Ë¡Ä¡×
¡¡SG¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾SG¡ÖÂè40²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤¬¡¢16Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÈë¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£SG¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Ê¼ã¾¾¡Ë¤òÀ©¤·¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¯12°Ì¤Ç3Ç¯¤Ö¤êÌ´ÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Çò°æ±Ñ¼£¡Ê48¡á»³¸ý¡Ë¤À¡£
¡¡ÊöÎµÂÀ¡¢À¾»³µ®¹À¤é¤È¹Ô¤Ã¤¿Âè2ÈÉ¤ÎÆÃ·±¸å¤Ï¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤µ¤½¤¦¡£ÈÉ¤Ç²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ú¥é¤ò¥Á¥ç¥³¥Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ1Áö¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤ÏÃêÁª¤Ç°ú¤Åö¤Æ¤¿21¹æµ¡¤Ë¹ç³ÊÅÀ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Çò°æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¿åÌÌ¤Ï9²ó¤ÎÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Þ¤ÀÀèÆ¬¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö½»Ç·¹¾¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£¾¡¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¡Â©¤Ï¹Ó¤¤¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï2022Ç¯¤ÎÂçÂ¼¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á´¹ñ¶þ»Ø¤ÎÆñ¿åÌÌ¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤³¤½¡ª¤Î»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¤Ï¤º¡£½éÆü¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë1st11R¡¢3¹æÄú¤«¤éµ¤Ç÷¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£