演歌歌手の中澤卓也（30）が誹謗中傷に対する法的措置を行い、当該人物の身元を特定し刑事告訴したことを15日、公式サイトなどで報告した。

公式サイトは「ファンの皆様・関係者様各位 【誹謗中傷に対する法的措置について】」と題して更新され「これまで、SNS等で関係者の皆様や私に対する誹謗中傷が継続的に行われておりましたが、これらの誹謗中傷を対象として法的措置をとりました結果、裁判所によって、これらの投稿が違法であるとの認定がなされ、当該人物の身元の特定に至りました」と発表した。

また「当該人物に対する刑事告訴は当局において受理され、現在捜査が行われております」とし「これまで関係者の皆様やファンの皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしてまいりましたが、今般の一連の手続によって、関係者の皆様に対する誹謗中傷がなされなくなることを願うばかりです」と記した。

そしてなお、今後も、SNS、YouTubeその他媒体を問わず、誹謗中傷に対しては、民事上・刑事上の法的措置を含めた厳格な対応を検討してまいる所存です」とし「今後とも何卒よろしくお願い申し上げます」としている。