去年デビュー25周年を迎えた歌手の倉木麻衣さん（43）が、全国ツアー『Mai Kuraki Live Project 2025 リラック素 〜What a wonderful world〜』の千秋楽公演を東京国際フォーラムで迎えました。

MCでは、「皆さん今日は本当、来てくださってありがとうございます。ファイナルをおかげさまで迎えさせていただきました」と語りました。

ライブでは、ヒット曲の『渡月橋 〜 君 想ふ〜』に加え、ツアーのために書き下ろした新曲『リラックス素〜What a wonderful world〜』など、全21曲を披露しました。

さらに、ツアーのテーマ“癒やし”に合わせ、オープニングとアンコールでは、スイス発祥の楽器『ハンドパン』の演奏にも初挑戦し、会場に集まったファン約5000人（レコード会社発表）を、美しい音色で魅了しました。

終演後、来年4月に3年ぶりとなるシンフォニックコンサートの開催も発表され、愛知・福岡・宮城・大阪・東京と5大都市を巡る全国ツアーを無事完走しました。

（12月15日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）