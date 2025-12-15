°ð³À¸ãÏº¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢µÕ¤ËÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×
¡Ö°ð³À¸ãÏº¥·¥Í¥Þ¥Ê¥Ó¡ª¡×¤¬Ï¢ºÜ³«»Ï¤«¤éÍèÇ¯¤Ç25Ç¯¡ª ÎÓ¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤ÎÏ¢ºÜ¤Ë¼¡¤®¡¢anan¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÈÄ¹¼÷Ï¢ºÜ¡É¤òÃ´¤¦°ð³À¸ãÏº¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢anan¤È¤Ï¡© ¤½¤·¤Æ±Ç²è¤È¤Ï¡©
±Ç²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸«¤¨¤ëÀ¤³¦
¡Ö·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¤10Âå¤Îº¢¡¢ÅÄ¸¶½ÓÉ§¤µ¤ó¤¬¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤Çanan¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤Î»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬·ÝÇ½¿Í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡¢Æ´¤ì¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤â¸Ä¿Í¤Ç¤â²¿ÅÙ¤âÉ½»æ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£Ï¢ºÜ¤Ç¤â20Âå¤Îº¢¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢¸÷±É¤Ê¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×
ËÜ»ï¤Î°ð³À¸ãÏº¤µ¤ó¤Î±Ç²è¾Ò²ð¤ÎÏ¢ºÜ¤Ï2001Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡Öanan¤ÎÎò»Ë¤ÎÈ¾Ê¬¶á¤¯¤ò¡¢¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
Åö½é¤Ï·î1·ÇºÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤éËè½µ·ÇºÜ¤ËÊÑ¹¹¡£Ë»¤·¤¤Ãæ¡¢Ëè½µ±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ö±Ç²è¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÂç¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤à¤·¤í´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢µÕ¤ËÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¹ñ¤Î¤³¤È¤ä¡¢¤¤¤Þ¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÌäÂê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿»þ»öÌäÂê¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÉ½¸½ÊýË¡¡¢¾Ð¤¤¤Î¥Ä¥Ü¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢½ã¿è¤Ë±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¿¤À¡¢±Ç²è¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢²¿¤Ë¤É¤¦¸ÀµÚ¤¹¤ë¤«¡¢µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃ±¤Ë¡ÈÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÍÆÈ¼«¤Î¸«Êý¤òÆþ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó³Ú¤·¤¯ÆÉ¤á¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÀþ¤Ç±éµ»¤ä±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¥«¥á¥é¤È¤«¼Ö¤È¤«½Æ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¾®Æ»¶ñ¤Î¤³¤È¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿±Ç²è¤ò¡¢´Ñ¤Þ¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¡Ø¥·¥Í¥Þ¥Ê¥Ó¡ª¡Ù¤ÏËÍ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë°Õ³°¤È¡¢±Ç²è¤Î½Ð±é¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤â¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÉ¤ó¤Ç´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êanan¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×
¼«¿È¤¬»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ò´Ñ¤ë¤È¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£ºÇ¶á¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢º£ÀôÎÏºÈ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤¬¹¥¤¤Ç²¿ÅÙ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»ïÌÌ¤Ç´ÆÆÄ¤È¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢´ÆÆÄ¤Î¡ØÁëÊÕ¤Ë¤Æ¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÏ¢ºÜ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÄ¹´üÏ¢ºÜ¤Ç¤¢¤ëÎÓ¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÍèÇ¯¤ÏÏ¢ºÜ¤â25¼þÇ¯¡ª ¤½¤·¤Æanan¤â56¼þÇ¯¡¢¥´¥í¡¼¤ÎÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
°ð³À¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìºý¤Ï¡©
¤¤¤Ä¤«anan¤ÎÉ½»æ¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤¿¤¢¤Î¹æ¡ÄNo.642¡Ê1988Ç¯9·î16Æü¹æ¡Ë¡¿·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î10Âå¤Îº¢¤Ë¸«¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÅÄ¸¶½ÓÉ§¤µ¤ó¤¬É½»æ¤Î¹æ¡£¡Ö¤³¤ÎÉ½»æ¤¬Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸«¤¨¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê´¶¤¸¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×°ð³À¸ãÏº
¤¤¤Ê¤¬¤¡¦¤´¤í¤¦¡¡¼ç±éÉñÂæ¡¢·àºî²È¥Î¥¨¥ë¡¦¥«¥ï¡¼¥É¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¥é¥Õ¥¿¡¼¡Ù¤¬ÍèÇ¯2·î¤«¤éÅìµþ¡¦PARCO·à¾ì¤Û¤«¤Ç¾å±é¡£¥é¥¸¥ª¡ØÊÔ½¸Ä¹ °ð³À¸ãÏº¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¡¢¡ØTHE TRAD¡Ù¡ÊTOKYO FM¡Ë¤¬ÊüÁ÷Ãæ¡£
anan 2474¹æ¡Ê2025Ç¯12·î3ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê