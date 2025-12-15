ほっともっと×JO1が新春共演。和装ビジュアルで味わうカニクリームコロッケ

新しい年のはじまりにふさわしい、華やかなニュースが届きました。全国2,425店舗を展開する「ほっともっと」から、1月新商品『カニクリームコロッケ弁当』のビジュアルが公開。登場するのはグローバルボーイズグループJO1。モダンな和服姿で魅せる凛とした佇まいが、冬のごちそう洋食メニューをより上品に彩ります。新春らしい特別感と、ほっとする美味しさに期待が高まります。

JO1が魅せる新春和装ビジュアル

今回公開された新ビジュアルでは、“カニコロ、食べごろ！”をキーワードに、JO1のメンバーが洗練された和服姿で登場。

『カニクリームコロッケ』のやさしく上品な味わいを、落ち着きと華やかさを併せ持つビジュアルで表現しています。

新年の始まりにふさわしい凛とした雰囲気は、思わず目を留めたくなる仕上がり。「ほっともっと」とJO1の組み合わせが、新春ムードを一層盛り上げます。

紅ズワイガニの旨味広がる贅沢洋食

『カニクリームコロッケ弁当』は、鳥取県境港産の紅ズワイガニを使用。カニの旨味とコクのあるクリームソースが溶け合い、とろりとなめらかな口あたりが魅力です。

定番の弁当から、ハンバーグやエビフライと組み合わせた豪華メニューまでラインアップも豊富。価格は590円～820円（税込）と、気分に合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

便利でお得なネット注文もチェック

発売は2026年1月6日（火）から、全国の「ほっともっと」店舗にてスタート。ネット注文を利用すれば、6日先までの予約やパーティメニューの注文も可能です。

さらにアプリ限定クーポンも配信中で、忙しい日常の心強い味方に。新年の食卓や仕事帰りのご褒美にも、気軽に取り入れられます。

新年のごちそうはカニコロで



JO1の和装ビジュアルとともに登場する『カニクリームコロッケ弁当』は、見た目も味わいも新春仕様。紅ズワイガニの贅沢な旨味が、日常の食事にちょっとした特別感を添えてくれます。

新しい一年のスタートに、心もお腹も満たされる一品をぜひ楽しみながら選んでみてはいかがでしょうか♡家族や友人との時間にも寄り添ってくれます。