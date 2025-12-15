好き＆行ってみたい「栃木県のパワースポット」ランキング！ 2位「華厳滝」を抑えた1位は？【2025年調査】
年末を迎え、新しい年を迎える準備として、良い「気」を取り入れたいと考える人が増えています。この時期、静かで清々しい聖地を訪れ、心身ともにリフレッシュすることは、最高の年越しを迎えるための鍵となるでしょう。
All About ニュース編集部は12月4〜5日、全国10〜60代の男女250人を対象に「好きなパワースポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「栃木県のパワースポット」を紹介します！
回答者からは「小学生の頃に行って以来、華厳の滝に行っていないので。子供の頃はただすごい滝だなあくらいの感想しかなかったので、パワースポットとして意識して大人になった現在の気持ちで行ってみたいです」（40代男性／東京都）、「パワースポットと言えば滝、滝と言えば華厳！」（40代男性／北海道）、「ダイナミックで風景がいいから」（40代男性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「学生の時修学旅行で行った事のある思い出の地。次は家族みんなで行ってみたい」（30代女性／東京都）、「徳川家康を祀っていてパワーを感じるから」（30代女性／神奈川県）、「豪華で歴史を感じられる建物が多く、観光としても楽しめる場所だから」（30代男性／富山県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：華厳滝／30票2位は「華厳滝」でした。日光を代表する名勝である華厳滝は、落差約97mの大迫力の滝で、日本三名瀑のひとつにも数えられています。四季折々で異なる表情を見せ、特に紅葉の季節には多くの観光客でにぎわいます。自然のエネルギーに満ちたパワースポットとして、訪れる人の心を癒してくれる場所です。
1位：日光東照宮／145票1位は「日光東照宮」でした。徳川家康を祭る日光東照宮は、世界遺産にも登録された栃木県屈指の観光名所であり、全国的にも知られるパワースポットです。豪華絢爛な社殿や、「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿など、見どころもたくさんあります。
