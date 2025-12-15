【中学受験】「時間が足りない」は思い込み？ 睡眠か勉強か…プロが教える直前期「捨てて勝つ」合格戦略
中学受験が近づくにつれ、「やることが多すぎて時間が足りない」と悩む親は少なくありません。つい焦ってしまい、「勉強を優先すべきか、それとも睡眠をとらせるべきか」と迷う夜もあるのではないでしょうか。
とくに受験直前期は、限られた時間で“何をどこまでやらせるか”の判断が問われる時期。
今回は「睡眠時間を削ってでも勉強させるべき？」というリアルな悩みに対して、受験指導歴25年の西村創先生が、小学生のスケジュール管理や勉強の優先順位の考え方をアドバイスします。
▼【CASE】
小学6年生・女子
性格：のんびりしている・負けず嫌い
▼【今回のお悩み】
ペンネーム：まこさん（小学6年生 保護者）
睡眠時間を確保するうえでの、勉強のスケジュール管理が悩みです。のんびりしていたら時間がなくなるし、何を優先づけて勉強させたらいいのか悩むことが多々あります。特に受験直前なのに、できていないことが目について焦ってしまっています。どうしたらいいですか？
子どもの勉強につきあうことで保護者の睡眠時間も減り、親子ともに睡眠不足になると、些細なことで口論になりがちです。そうすると神経がささくれ立って、関係が悪化するなんてこともあるかもしれません。
とくに、10〜15歳の発育期の子どもの睡眠時間をないがしろにすると、脳が育たなくなることが臨床医学でも実証されているのです。
必要な睡眠時間は個人差があり、9時間、あるいは10時間寝ないと眠いという子どももいるので、わが子の様子を見て寝る時間を決めるといいでしょう。
塾の宿題などを終わらせることが勉強の目的になっているケースが多々ありますが、知識を身につけたり、理解したり、解き方をマスターしていくことが大事。
量を減らして質を高めていく勉強に変えていきたいですね。勉強時間を増やすことで解決しようというやり方だと、無理がくるのが目に見えていますよ。
限られた勉強時間のなかでできる範囲の、子どもの力に合った勉強を保護者が取捨選択してあげてください。そして、必要な勉強だけを集中して取り組めるようなスケジュールを立てましょう。
・全部やらなくても大丈夫という前提を持つ
・時間と子どもの集中力に合った範囲で取り組む
・難しすぎる・時間がかかりすぎる問題は一部カット
・「とりあえず全部出しておきますね」という塾の意図も汲み取る
勉強は「全部やること」ではなく「身につけること」が目的です。
保護者が選び取った“最小限で最大の効果を得る勉強”こそが、限られた時間のなかで最も力になるのです。
応用問題は基本問題の組み合わせにすぎないため、発展問題が解けなくても、入試では6〜7割できれば合格できる学校が大半です。
塾の講師に「宿題を全部こなせないから、何に取り組めばいいか教えてください」と相談してみるのもいいですね。
※このお悩みは、『塾選』が中学受験予定の保護者50名を対象に行ったアンケート（2025年1月実施）に寄せられた回答から抜粋したものです。
この記事の執筆者：塾選ジャーナル編集部
『塾選ジャーナル』は、日本最大級の塾検索サイト『塾選（ジュクセン）』が提供する、教育・受験に関する総合メディアです。保護者が知っておきたい受験や進路情報をお届けします。
この記事の監修者：受験指導専門家・西村 創 先生
早稲田アカデミー、駿台、河合塾Wingsなどで指導歴25年以上。新卒入社の早稲田アカデミーでは、入社初年度に生徒授業満足度全講師中1位に輝く。駿台ではシンガポール校講師を経て、当時初の20代校長として香港校校長を務め、過去最高の合格実績を出す。河合塾Wingsでは講師、教室長、エリアマネージャーを務める。現在は、セミナー講演や書籍執筆、「にしむら先生 受験指導専門家」としてYouTube配信（チャンネル登録13万人超）などを中心に活動。著書は『中学受験のはじめ方』（KADOKAWA）など多数。 http://www.youtube.com/@nishimurasensei
(文:塾選 ジャーナル)
