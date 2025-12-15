サッカー・アルビレックス新潟はサポーターと意見を交わす「サポーターカンファレンス」を開きました。船越優蔵新監督のもと、チームの立て直しを図ります。



12月14日に開かれた「サポーターカンファレンス」。冒頭、野澤洋輔新社長が新たなシーズンに向け決意を述べました。





〈アルビレックス新潟 野澤洋輔次期社長〉「クラブとしては（新監督を）全面的にバックアップをしながら皆さまの期待に応えられるよう、そして皆さまから誇りに思っていただけるクラブになっていけるように努力していきたい」来シーズンのJ2降格が決まったアルビレックス新潟。クラブはOBの船越優蔵新監督を迎え立て直しを図ります。〈サポーター〉「J1復帰するためにはこうしなきゃいけない。そのためにいま我々はこういうことを動いているんだと。復帰するために何をやっているか教えていただきたい」〈アルビレックス新潟 寺川能人強化本部長〉「監督も決まりましたしコーチングスタッフも交渉中で言えないことがいっぱいあるので言えないですけど。しっかり走れる選手。そこは外せないのかなと思います」また野澤新社長はJ2への降格により減収が見込まれるものの強化費用は「出し惜しみしない」と強調しました。〈アルビレックス新潟 野澤洋輔次期社長〉「最短でのJ1へ復帰するために来シーズンの強化費については出し惜しみをしないという判断をいたしました」野澤新社長、船越新監督のもと、サポーターはチームの立て直しに期待を込めます。〈サポーター〉「他のチームを見ても若い経営者の方ですとかそういう方がどんどん出てきているのでそこはよかったんじゃないかと。新潟も若返りが図れるのかなと思って楽しみにしています」〈サポーター〉「新戦力が入ってきてまた新しい監督のもとでどういうサッカーを見せていくのか楽しみでもある」