お笑いカルテット・ぼる塾のきりやはるかさんは12月14日、自身のInstagramを更新。同メンバーの田辺智加さんの姿を披露しました。（サムネイル画像出典：きりやはるかさん公式Instagramより）

【写真】田辺智加のかわいらしい姿

「美味しそうです」

きりやさんは「フランスのパンよ〜」とつづり、1枚の写真を載せています。パンが乗ったお皿を片手にした田辺さんのソロショットです。フランス・パリを訪れているよう。田辺さんはテラス席に座り、柄物のジャケットを羽織っています。

コメントでは「薔薇の上着可愛イイ」「田辺さんと一緒に食べたい」「声が聞こえる」「田辺さんと食べ物　画になるなぁ笑」「マダムって感じ」「まぁね」「田辺さん今日もスイーツかよ」「美味しそうです」との声が寄せられました。

メンバーや自身のショットを公開

11月24日には「ごぼ天とあんり」とメンバーのあんりさんのショットを公開したきりやさん。他にもメンバーの仲むつまじい姿や自身のプライベートショットなどを投稿しています。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)