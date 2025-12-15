「マダムって感じ」ぼる塾・きりやはるか、田辺智加のパリでの最新ショット公開「今日もスイーツかよ」
お笑いカルテット・ぼる塾のきりやはるかさんは12月14日、自身のInstagramを更新。同メンバーの田辺智加さんの最新ショットを公開しました。
【写真】田辺智加のかわいらしい姿
コメントでは「薔薇の上着可愛イイ」「田辺さんと一緒に食べたい」「声が聞こえる」「田辺さんと食べ物 画になるなぁ笑」「マダムって感じ」「まぁね」「田辺さん今日もスイーツかよ」「美味しそうです」との声が寄せられました。
「美味しそうです」きりやさんは「フランスのパンよ〜」とつづり、1枚の写真を載せています。パンが乗ったお皿を片手にした田辺さんのソロショットです。フランス・パリを訪れているよう。田辺さんはテラス席に座り、柄物のジャケットを羽織っています。
メンバーや自身のショットを公開11月24日には「ごぼ天とあんり」とメンバーのあんりさんのショットを公開したきりやさん。他にもメンバーの仲むつまじい姿や自身のプライベートショットなどを投稿しています。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
