「これだけは絶対参加！」川島明、バカリズム、ケンコバら超多忙芸人が愛する企画：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）12月13日（土）放送は、第6回「大喜利お題選手権」。レギュラー陣の小木博明（おぎやはぎ）、劇団ひとりに加え、今回もケンドーコバヤシ、川島明（麒麟）、バカリズムという超多忙なおなじみメンバーが、誰一人欠ことなく集結！
大喜利の回答ではなく、持参した“お題”で競う「大喜利お題選手権」。超多忙なメンバーが変わらず集まるだけでも奇跡的な中、脚本の執筆でも忙しいバカリズムは大喜利のお題を6つも提出と、並々ならぬやる気！？
6つに中から選ばれたバカリズム考案の「架空ゴッドタン大喜利」は、今後「ゴッドタン」で絶対やることがなさそうな架空の企画タイトルを、矢作にコールしてもらう。
「紳助さんを語り尽くそう」（ケンコバ）、「駆け抜けろ！俺のミニ四駆が日本一」（バカリズム）、「与党と野党の仲直りフレンドパーク」（川島）などが出る中、小木の「ホクロをつけたらこんな顔選手権」には、「ちょっとやりたいくらい」とケンコバ。
小木考案の「コンシェルジュ大喜利」は、回答者から指名されたメンバーの1人がホテルにやってくると、コンシェルジュから「特別に〇〇をご用意しております」とVIP待遇を耳打ちされるという大喜利。
まずは小木の回答⇒バカリズムを指名。コンシェルジュからこっそり告げられたのは。「バカリズム様のために特別に、机の上にフリップをご用意しております」。これには、アシスタントの朝日奈央は「恥ずかしい」と大笑いし、バカリズムも照れ笑い。
川村の回答⇒ケンコバを指名では、特別に用意されていたのは「ちくわの磯辺揚げ」。ケンコバは「俺、最後の晩餐ちくわの磯辺揚げ」とご満悦。
小木の回答⇒劇団ひとりへの回答は。「お部屋に綺麗な肛門をご用意しました」で、一同爆笑。
劇団ひとりの回答⇒矢作を指名で、「小木さんを用意しております」と。大好きな相方の名を聞き、ネクタイを締め直し部屋に向かう矢作が笑いを誘う。
当番組の佐久間宣行プロデューサーも標的に。川島の回答⇒佐久間を指名では、「あなたが昔愛用していた革ジャン」。矢作らも「あったね〜」と懐かしむ。
再び、小木の回答⇒バカリズムを指名では、「キャラがまとまってないアイドルをご用意しました」。腕まくりをして張り切るバカリズムにスタジオ爆笑！
その他、川島考案「名倉さんの『ほんまごめん！』大喜利」は、「ネプリーグ」（フジテレビ）名物シーンを大喜利に。ケンコバ考案「下ネタ情報交換大喜利」は、益々コンプラが厳しくなる中、今のうちに下ネタフレーズを使える言葉に変換。「使える」と絶賛の一方で、ヒドすぎる変換も連発！？ 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
ケンコバへのVIP待遇は、ちくわの磯辺揚げ＆吉野家の牛丼で決まり？
