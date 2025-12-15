¡ÖÀ¤³¦¶þ»Ø¡×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡ª¿·²ÃÆþ¥é¥É¥é¥É¥é¤¬¾×·â¥Ç¥Ó¥åー¡õ½é¥È¥é¥¤ ÀÅ²¬¥Ö¥ëー¥ì¥ô¥º¡¢³«ËëÀï¤Ç²£ÉÍ¤Ë¾¡Íø ¡á¥é¥°¥Óー¡¦¥êー¥°¥ï¥ó
¥é¥°¥Óー¡¦¥êー¥°¥ï¥ó¡¢ÀÅ²¬¥Ö¥ëー¥ì¥ô¥º¤Ï12·î14Æü¤¬³«ËëÀï¡£´üÂÔ¤Î¿·ÀïÎÏ¤¬³èÌö¤·¡¢¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º£¥·ー¥º¥ó¡¢¥ì¥ô¥ºÃíÌÜ¤Î¿·ÀïÎÏ¤Ï¥»¥ß¡¦¥é¥É¥é¥É¥éÁª¼ê¡£¥Õ¥£¥¸ーÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Ç³èÌö¤·¤¿À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£
²£ÉÍ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥ì¥ô¥º¡¢¤½¤Î¥é¥É¥é¥É¥éÁª¼ê¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¤ß¤»¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ1ÅÀ¤òÄÉ¤¦Á°È¾32Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£
¥é¥É¥é¥É¥éÁª¼ê¤¬¥Üー¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¤â¤Î¤È¤â¤·¤Ê¤¤¥Ñ¥ïー¤ÇÆÍ¿Ê¡£ÍèÆü½é¤È¤Ê¤ë¥êー¥°¥ï¥ó½é¥È¥é¥¤¤òµó¤²¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¥é¥É¥é¥É¥éÁª¼ê¡£½ÓÂ¤ÇÁê¼ê¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡¢Ì£Êý¤Î¥È¥é¥¤¤â±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥ô¥º¤Ï¥é¥É¥é¥É¥éÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ê¤É¤Ç³«ËëÀï¤Ç¾¡Íø¡£¡Ö¥»¥ß¡¦¥é¥É¥é¥É¥é¡×¡¢º£¥·ー¥º¥ó³Ð¤¨¤ë¤Ù¤Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¹¡£