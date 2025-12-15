¡ÖÀÎ¤Î°ËÅì¤Ë¤Ï¤â¤¦Ìá¤é¤Ê¤¤¡×¸µ»ÔÄ¹¡¦Á°»ÔÄ¹°Ê³°¤ÎÁªÂò ÅöÁª¤Î¿ùËÜ·ûÌé»á Ç¯ÂåÊÌÅêÉ¼¹ÔÆ°¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯=ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»ÔÄ¹Áª¡ÚÀìÌç²È²òÀâ①¡Û
²áµîºÇÂ¿¤Î9¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿ÀÅ²¬¸©¤Î°ËÅì»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¡¢¸µ»ÔµÄ¤Î¿·¿Í¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¸©Ï¢¤¬¿äÁ¦¤·¤¿¿ùËÜ·ûÌé»á¡Ê43¡Ë¤¬¡¢¸µ»ÔÄ¹¤Ç¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¿äÁ¦¤Î¾®ÌîÃ£Ìé»á¤é¤òÇË¤ê¡¢½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¸õÊä¤Î³ÎÄêÆÀÉ¼¿ô¤Ç¤¹¡£¿ùËÜ·ûÌé»á¡§13522É¼ ¾®ÌîÃ£Ìé»á¡§10962É¼ ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¡§4131É¼ ¹õÄÚÂ§Ç·»á¡§2779É¼ Íø²¬Àµ´ð»á¡§997É¼ ÀÐÅçÌÀÈþ»á¡§628É¼
SBS¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤·¤¿½Ð¸ýÄ´ºº¤ÎÇ¯ÂåÊÌÅêÉ¼¹ÔÆ°¤ò¸«¤ë¤È¡¢60Âå¤È80Âå¤Ç¤Ï¾®Ìî»á¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÇ¯Âå¤Ç¤Ï¿ùËÜ»á¤¬¾å²ó¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ë¡À¯Âç³ØÂç³Ø±¡¤ÎÇòÄ»¹À¶µ¼ø¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áªµó·ë²Ì¤ä½Ð¸ýÄ´ºº¤«¤é¸«¤¨¤¿Í¸¢¼Ô¤Î°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãË¡À¯Âç³ØÂç³Ø±¡ ÇòÄ»¹À¶µ¼ø¡äQ. 43ºÐ¤Î¿·¤·¤¤¥êー¥Àー¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ò¤É¤¦¸«¤Þ¤¹¤«¡© ¡ÖÀÎ¤Î°ËÅì¤Ë¤Ï¤â¤¦Ìá¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸µ»ÔÄ¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁ°»ÔÄ¹¤È¤¤¤¦»ÔÄ¹Áª·Ð¸³¼Ô°Ê³°¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»ÔÌ±¤¬ÁªÂò¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î²þ³×Ï©Àþ¤òË¾¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤Î»ÔÄ¹Áª¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ì±°Õ¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£SBS¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤·¤¿½Ð¸ýÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¿ùËÜ»á¤È¾®Ìî»á¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¿ùËÜ»á¤È¾®Ìî»á Ç¯ÂåÊÌ¤ÎÅêÉ¼Àè¤Ï
20Âå¤ÏÆ±¿ô¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ60Âå¡¢80ºÐ°Ê¾å¤Ï¾®Ìî»á¤¬Â¿¤¯³ÍÆÀ¡£¤½¤·¤Æ18ºÐ¡¦19ºÐ¡¢30Âå¡¢40Âå¡¢50Âå¡¢70Âå¤Ï¿ùËÜ»á¤¬¾å²ó¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡ãË¡À¯Âç³ØÂç³Ø±¡ ÇòÄ»¹À¶µ¼ø¡äQ. ½Ð¸ýÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¿ùËÜ»á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¡Ö¹âÎð¼Ô¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Ìî»á¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¿ùËÜ»á¤Î¶¯¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ï¤ä¤Ï¤ê¸½ÌòÀ¤Âå¡¢¤ª¤è¤Ó¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÀ¤Âå¤Î½Å¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤òÀ¸¤«¤·¤¿Áªµó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
