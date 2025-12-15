「吹きだまりが背丈くらい」道路には雪に埋もれた車 12時間ぶりの停電復旧に“涙”する人も 北海道
（松本カメラマン）「北見市内の住宅街にやってきました。雪・風が強くて見通しがあまりききません」
横殴りの強い風が吹き、吹雪となった北見市内です。
信号機は雪ですっぽりと覆われています。
（北見市民）「雪は湿って重たいしどうもならんわ。こんなひどいのは初めてだね」
街灯や信号機の停電も発生していました。
北見市内では玄関前に積もった雪でドアが開かない住宅も。
（北見市民）「無理やりドアで雪を押しのけて、なんとかストーブの排気口と玄関だけは開くように除雪はしたんです。家から出ることも車も出せない状況なので、仕事は休みになりました」
道路には雪で埋もれてしまった車も見られました。
（職場に向かう人）「吹きだまりが背丈くらいあったのでこれは困ったなと。１２月にこんなになるのはあんまりないかなと」
１２月１４日正午からの雪雲の様子です。
急速に発達した低気圧が太平洋側からオホーツク海側に進み、記録的な大雪となったところがありました。
帯広市では午前２時までの２４時間に降った雪の量が５１センチに到達して、臨時休業となる店もありました。
紋別市では暴風雪の影響で電線が切れて停電していました。
紋別市では午前８時前に最大瞬間風速２３．４メートルの突風を観測。
また、上標津では観測史上最も強い４０．５メートルを記録しました。
（武田記者）「釧路市興津地区です。一夜にしてこれだけの量が降りました。そしてあちら信号が消えていて停電となっています」
停電は道内各地で発生。
一時、最大でおよそ３万５０００戸が停電しました。
釧路市内の住宅では停電でストーブがつかず、ポータブルの灯油ストーブで暖をとっていました。
（自宅が停電した人）「不便ですね。いままで電気頼りだからね。風呂は今晩だめだね。３６５日１回も休まないで風呂入るんだけど。きょうは休みかな」
午後５時には部屋も真っ暗に…
ろうそくで明かりをともして、夕食の準備をしていましたが、１２時間ぶりに電気が復旧しました。
（自宅が停電した人）「ありがたい。うれしい。涙出てくる。ほんとうれしくて涙出てくる。ありがとうございます」
そして、えりも町では電柱が折れる被害も。
電線が道路をふさいでいました。
町では停電をうけて一時、町内に避難所を設けて、およそ１０人が暖をとるために避難していたといいます。
（避難した人）「電気とか全部消えていた。カイロがあったから何とか」
この大雪は札幌でもー
（百瀬記者）「札幌市豊平区の住宅街です。市内はプラス気温だったため湿った雪が降りまして、持ってみますとずっしりと重たい雪が積もっています」
札幌では午前１時時点で積雪が４８センチと今季一番の積雪になりました。
夜の間もプラスの気温となったため、雪は湿った重い雪となり、体に堪える雪かきとなっていました。
（札幌市民）「重いです。とても重いです」
（札幌市民）「だんだん（雪の重さが）体にくる」
大荒れの天気の影響で道内の小中学校などあわせて５１０校が臨時休校となりました。
道内は１５日まで強い冬型の気圧配置が続きますが、１６日は次第に緩む見込みです。
大雪となったところでは引き続き、交通障害や落雪、雪崩に注意が必要です。