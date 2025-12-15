¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤ÎÃË(32)¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤òÊâ¹ÔÃæ¤Î70Âå½÷À¤ò¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¤ë¡¡²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡¿·³ã¡¦»°¾ò»Ô
12·î11ÆüÍ¼Êý¡¢¿·³ã¸©»°¾ò»ÔÆâ¤Î¹ñÆ»¤Ç¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë²£ÃÇÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿70Âå½÷À¤ò¤Ï¤Í¡¢¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±í»Ô²¼°ÀÀ¸ÄÅ¤Ë½»¤àÃæ±ÛÃÏ¶è¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¶µ»Õ¤ÎÃË(32)¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï12·î11Æü¸á¸å5»þÁ°¡¢»°¾ò»Ôº£°æ¤Î¹ñÆ»¾å¤ÇÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿70Âå½÷À¤ò¤Ï¤Í¡¢¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ë¤Ï½÷À¤Î²ÈÂ²¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤«¤é·Ù»¡¤Ë¡Ö²£ÃÇÊâÆ»¤òÊâ¹ÔÃæ¤Ë¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯³Ð¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤Ï¿®¹æµ¡¤¬¤Ê¤¤ÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢½÷À¤Ï»°¾ò»ÔÈøºêÊýÌÌ¤«¤é»°¾ò»Ô³¹ÃÏ¤ØÄ¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Ë±¦Â¦¤«¤é¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÃË¤¬½÷À¤ò¤Ï¤Í¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£