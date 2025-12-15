２０２１年に日本ハムから西武に移籍し、今月行われた現役ドラフトでオリックスへの移籍が決まった平沼翔太外野手（２８）の妻でタレントの森咲智美（３３）が、家族旅行の様子を公開した。

１５日にインスタグラムで「先日、家族で旅行へ ロケで訪れて感動してから、『いつか家族みんなで来たい』と思っていた忍野八海へ」と書き始めた森咲。「富士山が見える旅館で、子どもたちの笑顔を見ながら過ごす時間は本当に幸せで…改めて、何気ない家族時間の尊さを感じました」とつづり、浴衣姿や子供や夫との家族ショットなどを披露した。

「慌ただしい毎日だけど、こうして一緒に笑って過ごせる時間をこれからも大切にしていきたいな いつもありがとう」と感謝を記した。

この投稿にファンからは「良い所ですよね！忍野八海」「こんな色っぽいお母さん、いますか」「素敵な光景！」「カワイイお子さんに美しいママは絵になりますね」といったコメントがあがっている。

森咲は２０１８年から３年連続で「グラビア・オブ・ザ・イヤー」のグランプリを獲得。その後グラビアを卒業し、現在はタレントとして活動している。プライベートでは２０２４年１月１日に、前年の２０２３年に平沼と結婚したことと第１子妊娠を発表。第１子出産はＳＮＳなどでは公表していなかったが、無事に出産。そして今年の８月に第２子女児の出産を発表。その時の投稿で第１子は男児であることが分かった。