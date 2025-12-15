¥í¥·¥¢¤ÎÈ¿À¯¸¢¥Ð¥ó¥É³èÆ°¶Ø»ß¡¡¥×¥Ã¥·¡¼¡¦¥é¥¤¥ª¥Ã¥È
¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥â¥¹¥¯¥ï¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï15Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎÈãÈ½¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥×¥Ã¥·¡¼¡¦¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¡×¤ò¡Ö²á·ãÇÉÃÄÂÎ¡×¤Ë»ØÄê¤·¡¢¥í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë·èÄê¤ò¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢ÄÌ¿®¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥â¥¹¥¯¥ï¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï9·î¡¢¥í¥·¥¢·³¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¶¾ðÊó¤ò³È»¶¤·¤¿ºá¤Ç¥Ð¥ó¥É¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥ê¥ä¡¦¥¢¥ê¥ç¡¼¥Ò¥Ê¤µ¤ó¤ËÄ¨Ìò13Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤ÏÄ¨Ìò8¡Á11Ç¯¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤ÏÁ´°÷¤¬¥í¥·¥¢¹ñ³°¤Ë¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢·çÀÊºÛÈ½¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥Ã¥·¡¼¡¦¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¤Ï2012Ç¯¤Ë¥í¥·¥¢Àµ¶µ¤ÎÁíËÜ»³¡¢µßÀ¤¼ç¥¥ê¥¹¥ÈÂç»û±¡¤Ç¥×¡¼¥Á¥ó»á¤òÈãÈ½¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢18Ç¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥í¥·¥¢Âç²ñ·è¾¡Àï¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÍðÆþ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£