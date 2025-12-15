略奪婚をして幸せを噛みしめる女性もいますが、人の家庭を壊して手に入る幸せは長続きしません。また不倫しているときは刺激を楽しむだけなので、相手の本性までは知らないことが多く、略奪してから後悔する場合もあるようで……？ 今回は、略奪婚した女性が元奥さんに「なにも知らないって幸せね」と言われた意味を理解した話をご紹介いたします。

彼はギャンブル依存症

「不倫関係を数年間続けて、略奪婚に成功しました。ようやく彼と堂々とできることがうれしくて、最高に幸せな気分でした。略奪するまでには修羅場も経験したけど、結果的に彼が選んだのは私。不倫はいけないことだけど、今幸せなら問題ないと思っていたんです。しかしいざ彼との結婚生活が始まると、彼の本当の顔を知ることになりました。

不倫してるときはなにも気づかなかったけど、彼はかなりのギャンブル依存症だったんです。元々ギャンブルは好きだったみたいだけど、離婚するときに奥さんに慰謝料を支払ったことでお金がなくなり、ますますギャンブルにハマってしまったようです。今では毎日のようにギャンブルにお金を注ぎ込み、負けると八つ当たりしてくるし、お金はどんどん減っていくし深刻な状態に。

仕事もやめてしまったのに再就職先を探す素振りもなく、今では顔つきも変わってしまいましたね。こんな人なら結婚なんてしなかったのに……と後悔したとき、ハッと思い出したんです。それは彼の奥さんと会ったときに『なにも知らないって幸せね』『幸せになれるといいわね』『多分無理だと思うけど』と言われたことを。

当時は夫を奪われた悔しさから出た言葉だと思ってたけど、今思い返すと彼のギャンブル依存を警告してたのかも……。今になって、奥さんの言っていた言葉の意味を理解しましたね。あれほど略奪して喜んでたのに、今は離婚も考えています」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 不倫をしているときは、いくらでも性格や本性を偽ることができます。奥さんは全てを知っていたのでしょうね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。