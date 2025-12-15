山口智新監督就任のU-18日本代表が始動!湘南降格決定直後にJFAから相談「チャレンジしてみようと思った」
山口智監督(47)を迎えた新体制が始動!SBSカップ国際ユースサッカーに出場するU-18日本代表の活動が15日、静岡県内でスタートした。
前日に試合のあった高校生組はランニングメニューなど軽めの練習で終えたが、Jリーグ組が行ったボールを使った練習では、新監督自ら積極的に指示を出してコミュニケーションを取る姿がみられた。
練習後に取材対応した山口監督も「楽しかった。緊張がある中でもみんなしっかりとやってくれた。みんなの目をみていると、楽しみかなというのはあります」とにこやかな表情で振り返った。
想像になかったという代表監督だが、「チャレンジ」という言葉を繰り返して意欲を語った。現役引退後の2016年からG大阪で指導者としてのキャリアを始めた山口氏は、2021年に移った湘南でシーズン途中から監督に就任。今季まで4年半の間、チームを指揮した。
残念ながらJ2降格が決まり、今季限りでの退任となったが、日本サッカー協会(JFA)からの話は湘南の降格が決まった直後にあったようだ。「えっ!?という感じ」。最初は驚きがあったことを素直に認めるが、「しっかりと話をする中で、自分を評価してくれていた。光栄なことですし、チャレンジしてみようと思った」とオファーを快諾した。
まずは世代全体の戦力、そして選手個々の特長を把握していくことになる。山口監督も「グラウンドに落ちているものの中で作り上げるのも自分としてはやりたいことのひとつだった」と話すと、「最終的なW杯に向けてというところはこれからも続けていきたい」と新戦力の発掘にも意欲を示した。
47歳による新挑戦。初陣となるSBSカップは18日に開幕し、初戦(18日)で静岡ユースと対戦。第2戦(20日)はU-18スペイン代表、第3戦(21日)はU-18オーストラリア代表との対戦になる。
前日に試合のあった高校生組はランニングメニューなど軽めの練習で終えたが、Jリーグ組が行ったボールを使った練習では、新監督自ら積極的に指示を出してコミュニケーションを取る姿がみられた。
練習後に取材対応した山口監督も「楽しかった。緊張がある中でもみんなしっかりとやってくれた。みんなの目をみていると、楽しみかなというのはあります」とにこやかな表情で振り返った。
残念ながらJ2降格が決まり、今季限りでの退任となったが、日本サッカー協会(JFA)からの話は湘南の降格が決まった直後にあったようだ。「えっ!?という感じ」。最初は驚きがあったことを素直に認めるが、「しっかりと話をする中で、自分を評価してくれていた。光栄なことですし、チャレンジしてみようと思った」とオファーを快諾した。
まずは世代全体の戦力、そして選手個々の特長を把握していくことになる。山口監督も「グラウンドに落ちているものの中で作り上げるのも自分としてはやりたいことのひとつだった」と話すと、「最終的なW杯に向けてというところはこれからも続けていきたい」と新戦力の発掘にも意欲を示した。
47歳による新挑戦。初陣となるSBSカップは18日に開幕し、初戦(18日)で静岡ユースと対戦。第2戦(20日)はU-18スペイン代表、第3戦(21日)はU-18オーストラリア代表との対戦になる。