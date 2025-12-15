三菱重工業の伊藤栄作社長が１５日、読売新聞などとのインタビューに応じ、造船事業の拡大に向けて液化二酸化炭素（ＣＯ２）を運ぶ次世代船などの増産を進めていると明らかにした。

業績が好調な原子力や防衛事業も「積極的に投資していく」と強調した。

増産しているのは、アンモニアや水素などを燃料に使う次世代船などで、「昨年頃から増産や製造工程の短縮といった計画が具体的に動き始めた」と述べた。

政府は造船業再生に向けて建造量を２０３５年に倍増させる目標を掲げ、１０年間の基金を創設して官民で１兆円規模の投資を目指している。伊藤氏は、デュアルユース（軍民両用）を視野に「（艦艇など）防衛と商船それぞれの設計手法をなるべく共通にしていく」として生産の効率化にも取り組む方針を示した。

原子力事業を巡っては、政府が２月に閣議決定したエネルギー基本計画で原子力発電所の建て替えを推進する方針を盛り込んだ。次世代革新炉などが想定されており、「具体的な案件が動き出す。人材など多方面で投資の計画をしている」との考えを示した。

防衛事業は、高市政権が２５年度中に防衛費を含む安全保障関連費を国内総生産（ＧＤＰ）比２％に引き上げる目標を掲げており、「国からの要請に基づいて対応していく」とした。