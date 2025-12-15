瀬戸康史の妹・瀬戸さおりと宮崎秋人が結婚 夫婦ショットも掲載
俳優・瀬戸康史の妹で女優の瀬戸さおりと俳優の宮崎秋人が結婚したことを発表した。双方のSNSを通じて報告した。
【写真】2人の直筆署名入りで報告
2人は直筆署名入りの書面を投稿し、「私事で恐縮ではございますが、この度、宮崎秋人と瀬戸さおりは結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。日頃支えてくれる関係者やファン、友人、家族への感謝をつづった。
続けて、「今後は夫婦として、お互いを支え合いながらあたたかい家庭を築いていきます」と決意を表明し、「そして表現者として、これまで以上に精進を重ね、より良い作品をお届けできるよう努力してまいります」と今後の活動への思いも記した。
投稿には、2ショット写真も添えられており、笑顔で見つめ合う2人の姿が印象的だ。
最後には「感謝の気持ちを胸に、一日一日を大切に二人で歩んでまいりますので、今後とも夫婦共々よろしくお願い申し上げます」と締めくくっている。
※宮崎秋人の崎は正式には「たつさき」
引用：「瀬戸さおり」インスタグラム（＠saori_seto0919）、「宮崎秋人」インスタグラム（＠shuto_miyazaki）
