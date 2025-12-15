インドネシア・スマトラ島に、先月、甚大な被害をもたらした豪雨災害の犠牲者は1000人を超えています。こうしたなか、現地で支援にあたっている日本赤十字社のスタッフが長期化が予想される避難生活で「安全な水と感染症対策」が必要になっていると語りました。

インドネシア西部スマトラ島では、先月25日ごろから続いた豪雨により広範囲で洪水や土砂崩れが発生しました。

国家災害対策庁は、14日までにスマトラ島の3つの州で合わせて1016人が死亡したと発表しています。いまだ、212人の行方が分かっていないということです。

現地で支援活動にあたっている日本赤十字社のスタッフは被災者の状況をこう話します。

日本赤十字社 看護師 新井暢さん

「土砂がこんなに流されてくると思わなかったということで、大切なものを持って逃げることができず、ほとんどのものがなくなってしまったと」

被災地では、いまだ広い地域で道路や橋が寸断し、孤立集落への支援が難航しているほか、身体についた泥水を綺麗に洗浄できず、皮膚性疾患などの感染症にかかる住民も増えているといいます。

日本赤十字社のスタッフは、こうした状況下で衛生面など「避難所の環境改善」を課題に挙げるとともに、長期化が予想される避難生活には「安全な水の確保と感染症対策」を優先的に考える必要があると強調しました。