乃木坂46キャプテン梅澤美波、5期生・川崎桜への期待「間違いなく引っ張ってくれる」

12月14日深夜に放送されたテレビ東京系『のぎ鍋』に、乃木坂46・梅澤美波と川崎桜が出演。グループのキャプテンを務める梅澤が川崎に対する思いを明かした。

番組の中で梅澤は、いまだにステージは緊張すると明かしつつ、「さくたん（川崎）が公演によっては泣いてる日とかもあって、出番前に。めっちゃ緊張して泣いてるんだろうな〜って思って、その背中を見て。でもステージ立ったら、キラキラ笑顔だから、ファンの人は気付いてないだろうし…」とコメント。

これに川崎は「うれしい。あんま気付かれないように外向いてたんですけど、梅さんは絶対気付いてくれるから、毎公演背中たたいてくれたり、無言で頭撫でてくれたりして、それが私ずっと支えになってて、それずっと伝えたくて」と感謝を示した。

さらに、梅澤は「さくたんとはこれからも仲良くしたい。グループとしてもとっても期待している一人なので。間違いなく引っ張ってくれると思うから、私も支えられるよう頑張ります」と伝え、川崎は「言葉にできないほど嬉しい」と感激していた。

※川崎桜の「崎」は立つ崎