“たった10秒”で劇的に変わる。心地良い超微細ミストが肌を整える「メグリーシュット」登場

寝起きに鏡で自分の顔をチェックして「あれ？ 今日ちょっと肌荒れしてる？」「それになんだか浮腫んでるかも…」なんてこと、意外と日常的にありませんか？ ハードな仕事の翌日はもちろん、思いっきり遊んだ翌朝など顔の印象がいつもと違う、ということは案外多いもの。

カッサなどでせっせと顔周辺を手入れしたり、リンパマッサージをしたりと出発までの時間が差し迫る中で万策尽くすのはなかなか大変。それよりも、シュッと一吹きで顔印象をリセットできるサポートアイテムがあれば、導入してみたいものです。

例えば炭酸スキンケアブランドMEGLY（メグリー）から発売された「SHUTTO（シュット）」（3300円）。こちら、顔印象をリセットする化粧水で、そのまま使うのではなく専用キットを挟んで使う1本なんです。

まずは、MEGLYサイトからデバイス付きの「MEGLY Starter Kit」（3万円）を購入。微細ミスト化システムを装備するセルフケアデバイスと付属の高濃度炭酸ガスボトルをセット。続いて「SHUTTO」に噴出口を装着すればOKです。あとはシューッと10秒間顔に向けてミスト化した化粧水を噴き当てるだけです。

今回新たに発売された「SHUTTO」は高濃度炭酸と整肌成分を含んだパッションフルーツエキス配合の化粧水。肌をきゅっと引き締め、顔印象を手早くシュッと整えるサポートをしてくれます。

洗顔後すぐに専用デバイスを介して約10秒、顔全体をシュワーッと10周させるのが効果的。おすすめの使い方として、半分ずつ顔を手入れする場合は本体を15〜20cmほど離して鎖骨と首筋からゆっくり1〜2往復。続いて頬から額にかけて満遍なく噴射しその後手のひらで肌に馴染ませます。顔全体の場合も同様でたっぷり吹きかけながらラストはぐるりと円を描くのがポイント。顔だけでなく首回りも含めリンパの流れを意識しましょう。

「そのままパシャパシャ使っちゃだめなの？」と思いがちですが、デバイスをかませることで専用化粧品を毛穴の1／30サイズの微細ミスト化ができるうえ、炭酸を高濃度のまま肌に届ける大きなメリットが。ふわっと広がるミストに爽やかにハーバルシトラスの香りが気分転換にもぴったり。また、片手で操作でき手を汚さずパッと使えるのも良いところ。なお、純度99.5%の食品用の炭酸を使っているのでとっても安心です。

噴射後は肌にスッと馴染みベタつかず次の作業にすぐ移れるのも◎。そのためちょっと整えたいタイミングでも使えるのでメイク中のリフレッシュミストとしても使えます。また、顔だけでなく全身にも使えるのでパンパンに張ったふくらはぎや肌ケア用のボディミストとしても活用できますよ。

なお、1本あたり朝晩の使用で約1か月ほど。効果をより実感したいなら定期便を使ってみるのも良さそうです。

MEGLY

GoodsPress Web

