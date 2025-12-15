12月15日、鈴木愛理がInstagramを更新した。

【写真】美デコルテ＆ウエストが眩しいアップSHOTも公開

13日開催の『FANTASTICS LIVE TOUR 2025″BUTTERFLY EFFECT” -FLY WITH YOU-』宮城公演にゲスト出演した鈴木。同公演では、現在放送中の出演ドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』の主題歌「一生☆キミ推し」のスペシャルパフォーマンスを披露した。

この日の投稿で、鈴木は、ふわふわとした被り物にツアーグッズのTシャツをアレンジしたと思われるベアトップ、ミニスカートとロングブーツを合わせた、ホワイトを基調とした衣装姿を公開。さまざまなポーズで、美しいデコルテやウエスト、美脚を披露している。

この投稿に対し、コメント欄には、「ふわふわモコモコで可愛すぎる〜」「スタイル抜群」「鎖骨がお美しい」「ガチ天使」「心臓もたないです」「美しすぎて眩しい」など、絶賛の声が集まっていた。

鈴木は、2002年にハロー！プロジェクト・キッズに選ばれた後、複数のユニット活動を経て、2018年からはソロアーティストとして精力的に活動中。現在では、モデル・俳優・MC業などでも才能を発揮している。

画像出典：鈴木愛理オフィシャルInstagramより