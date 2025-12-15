¥µ¥¦¥¸1Éô¤Ç¸½ºß5°Ì¤â¡Ä¥Ê¥Á¥ç¤ä¥ì¥Æ¥®¤é¤òÍÊ¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥«¡¼¥Ç¥£¥·¡¼¥ä¤¬´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤
¡¡¥¢¥ë¡¦¥«¡¼¥Ç¥£¥·¡¼¥ä¤Ï14Æü¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥ß¥Á¥§¥ë´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß62ºÐ¤Î¥ß¥Á¥§¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊì¹ñ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¡ÊB¥Á¡¼¥à¡Ë¤ä¥Ø¥¿¥Õ¥§Åù¤òÎ¨¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ³°¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¤ä¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ê¤É¤â»Ø´ø¡£2023Ç¯10·î¡¢¥í¥Ó¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¦¥é¡¼Á°´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¢¥ë¡¦¥«¡¼¥Ç¥£¥·¡¼¥ä¤Î¿·´ÆÆÄ¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ë1Éô¾º³Ê¤òÃ£À®¡£2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥¬¥Ü¥óÂåÉ½FW¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¨¥á¥ê¥¯¡¦¥ª¡¼¥Ð¥á¥ä¥ó¡Ê¸½¡§¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡Ë¡¢¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥Ê¥Á¥ç¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¸µ¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½GK¥¯¡¼¥ó¡¦¥«¥¹¥Æ¡¼¥ë¥¹¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½MF¥Ê¥¤¥¿¥ó¡¦¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤é¤òÍÊ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤òÉâ¾å¤ØÆ³¤¡¢¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¡ÊSPL¡Ë¤Ç4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¥ó¥°¥¹¡¦¥«¥Ã¥×¡Ê¹ñ²¦ÇÕ¡Ë¤Ç¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¥á¥ä¥ó¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤«¤é¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥ì¥Æ¥®¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£SPLÂè9Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Ï5¾¡2Ê¬2ÇÔ¤òµÏ¿¤·¡¢¸½ºß¤Ï4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬¡Ö10¡×Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºòµ¨¤è¤ê¤â¹¥Ä´¤Ê½øÈ×Àï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢SPL³«ËëÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥¦¥¸¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¤Ë1¡Ý5¤ÈÂçÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò´ü¤·¤¿¥¥ó¥°¥¹¡¦¥«¥Ã¥×¤Ç¤â½à¡¹·è¾¡¤Ç¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¤ËPKÀï¤ÎËö¤ËÇÔËÌ¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Î¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢2027Ç¯²Æ¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¡¦¥«¡¼¥Ç¥£¥·¡¼¥ä¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢·ÀÌó²ò½ü¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥ß¥Á¥§¥ë´ÆÆÄ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î·èÄê¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¿Ø¤È¼èÄùÌò²ñ¤¬¼çÆ³¤¹¤ë·×²è¤Ë½¾¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±·×²è¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÌî¿´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊÀïÎ¬ÌÜÉ¸¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ³Î¼Â¤Ë¿ÊÊâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½Å¤¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥¢¥ë¡¦¥«¡¼¥Ç¥£¥·¡¼¥ä¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¥ß¥Á¥§¥ë»á¤ÈÈà¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤¬¥¯¥é¥Ö¤ËºßÀÒ¤·¤¿´ü´Ö¡¢Èà¤é¤¬¸«¤»¤¿¥×¥í°Õ¼±¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¸¥¿È¡¢¹×¸¥¤Ï°ìÎ®¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¥ß¥Á¥§¥ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¥¢¥ë¡¦¥«¡¼¥Ç¥£¥·¡¼¥ä¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼ÔÁ´°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢SPL¤Ø¤Î¾º³Ê¤È¹ñ²¦ÇÕ·è¾¡¿Ê½Ð¤Î´î¤Ó¤Ï¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¯¥é¥Ö¤ÏÈà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¿·¤¿¤Ê¾Ï¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®¸ù¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ï¸½ºß¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¿·´ÆÆÄ¤ÎÇ¤Ì¿¤È±ß³ê¤Ê°Ü¹Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¿×Â®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¶áÆüÃæ¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¸½ºß62ºÐ¤Î¥ß¥Á¥§¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊì¹ñ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¡ÊB¥Á¡¼¥à¡Ë¤ä¥Ø¥¿¥Õ¥§Åù¤òÎ¨¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ³°¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¤ä¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ê¤É¤â»Ø´ø¡£2023Ç¯10·î¡¢¥í¥Ó¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¦¥é¡¼Á°´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¢¥ë¡¦¥«¡¼¥Ç¥£¥·¡¼¥ä¤Î¿·´ÆÆÄ¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ë1Éô¾º³Ê¤òÃ£À®¡£2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥¬¥Ü¥óÂåÉ½FW¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¨¥á¥ê¥¯¡¦¥ª¡¼¥Ð¥á¥ä¥ó¡Ê¸½¡§¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡Ë¡¢¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥Ê¥Á¥ç¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¸µ¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½GK¥¯¡¼¥ó¡¦¥«¥¹¥Æ¡¼¥ë¥¹¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½MF¥Ê¥¤¥¿¥ó¡¦¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤é¤òÍÊ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤òÉâ¾å¤ØÆ³¤¡¢¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¡ÊSPL¡Ë¤Ç4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¥ó¥°¥¹¡¦¥«¥Ã¥×¡Ê¹ñ²¦ÇÕ¡Ë¤Ç¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢SPL³«ËëÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥¦¥¸¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¤Ë1¡Ý5¤ÈÂçÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò´ü¤·¤¿¥¥ó¥°¥¹¡¦¥«¥Ã¥×¤Ç¤â½à¡¹·è¾¡¤Ç¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¤ËPKÀï¤ÎËö¤ËÇÔËÌ¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Î¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢2027Ç¯²Æ¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¡¦¥«¡¼¥Ç¥£¥·¡¼¥ä¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢·ÀÌó²ò½ü¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥ß¥Á¥§¥ë´ÆÆÄ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î·èÄê¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¿Ø¤È¼èÄùÌò²ñ¤¬¼çÆ³¤¹¤ë·×²è¤Ë½¾¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±·×²è¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÌî¿´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊÀïÎ¬ÌÜÉ¸¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ³Î¼Â¤Ë¿ÊÊâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½Å¤¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥¢¥ë¡¦¥«¡¼¥Ç¥£¥·¡¼¥ä¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¥ß¥Á¥§¥ë»á¤ÈÈà¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤¬¥¯¥é¥Ö¤ËºßÀÒ¤·¤¿´ü´Ö¡¢Èà¤é¤¬¸«¤»¤¿¥×¥í°Õ¼±¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¸¥¿È¡¢¹×¸¥¤Ï°ìÎ®¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¥ß¥Á¥§¥ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¥¢¥ë¡¦¥«¡¼¥Ç¥£¥·¡¼¥ä¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼ÔÁ´°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢SPL¤Ø¤Î¾º³Ê¤È¹ñ²¦ÇÕ·è¾¡¿Ê½Ð¤Î´î¤Ó¤Ï¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¯¥é¥Ö¤ÏÈà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¿·¤¿¤Ê¾Ï¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®¸ù¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ï¸½ºß¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¿·´ÆÆÄ¤ÎÇ¤Ì¿¤È±ß³ê¤Ê°Ü¹Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¿×Â®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¶áÆüÃæ¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×