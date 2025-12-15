実は「高学歴」だと知って驚いた女性俳優ランキング！ 2位「広末涼子」を抑えた1位は？【2025年調査】
華やかな舞台やスクリーンで輝く女性俳優たち。高学歴と聞くと、裏にある真面目な一面が垣間見え、より一層魅力的に感じるかもしれません。
All About ニュース編集部は11月27〜28日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「高学歴俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は高学歴だと知って驚いた女性俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、俳優の広末涼子さんです。1994年に芸能界デビューをし、NTTドコモのポケベルCMで脚光を浴びました。
その後、アイドルや俳優として引っ張りだこの中、早稲田大学に自己推薦で合格。初登校の際には、広末さんの姿を一目見ようとファンや報道陣が詰めかけ、キャンパスは騒然としたそう。現在は静岡県内の新東名高速における危険運転により書類送検され、芸能活動を休止中です。
回答者からは「アイドル的存在で天然そうだったから」（30代女性／岡山県）、「悪い意味で世間を騒がせているイメージがあり、いい大学をでている印象がありませんでした」（20代男性／兵庫県）、「アイドルや女優業をされているイメージが強かったため」（20代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、俳優でモデルのトリンドル玲奈さんです。高校2年生でモデルデビューすると、芸能活動と並行して慶應義塾大学に進学。一時休学していましたが、2015年に卒業しています。
主演を務めた夏ドラマ『レプリカ 元妻の復讐』（テレビ東京系）では、整形前と後のヒロインを一人二役で演じ、特殊メイク姿も披露。二役の演じ分けや綿密な復讐劇が話題となりました。
回答コメントでは「とても可愛らしくて、高学歴のイメージがないため」（30代女性／長崎県）、「おっとりしたイメージだから」（20代女性／宮城県）、「勝手にギャルだと思い込んでいたから」（40代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
