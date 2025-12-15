「顔面強強で助かる」橋本環奈＆内田理央、美女過ぎるツーショットに反響！「マブダチツーショきた〜」
2026年1月12日より放送開始のドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）の公式X（旧Twitter）アカウントは12月14日、投稿を更新。出演する俳優の橋本環奈さん、内田理央さんのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】橋本環奈＆内田理央の美女過ぎるツーショット
この投稿には「顔面強強で助かる」「お二人ともお目目でかい」「最強すぎる」「見たかった組み合わせ」「マブダチツーショきた〜」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】橋本環奈＆内田理央の美女過ぎるツーショット
「見たかった組み合わせ」同アカウントは「白衣姿の湖音波(#橋本環奈)と親友の麗奈(#内田理央) 元ヤンふたりの"マブダチ"2shot 仲良くプロレス喧嘩する2人をお楽しみに」とつづり、1枚の写真を投稿。白衣を着た橋本さんと、ヒョウ柄のコートを着た内田さんのツーショットです。美女2人の豪華な共演に、数多くの反響が集まっています。
橋本さん＆向井理さんのツーショットも！また、同アカウントは9日、橋本さんと俳優の向井理さんのツーショットを公開。向井さんは中田啓介役で出演します。美男美女のコラボレーションに、ファンからは「包帯巻いててもかわいいってどういうこと!?」「やっぱすげぇな顔面国宝」や「向井理若返ってる？」「20代から変わらなすぎじゃない？」といった声が寄せられました。放送を楽しみに待ちたいですね。
(文:堀井 ユウ)